أفضل 5 برامج لمكافحة الفيروسات لعام 2020



بينما أصبحت البرامج الضارة ومحاولات قرصنة معلوماتك الشخصية أكثر تقدما تطورت على نحو مماثل البرامج المصممة لحمايتك، ولا تقتصر أهمية تلك البرامج على مكافحة الفيروسات، بل تشمل أيضا مكافحة البرامج الخبيثة والخداع الإلكتروني وغير ذلك.



ويذكر موقع "آي جي إن" الأميركي" خمسة برامج مكافحة فيروسات يعدها الأفضل في هذا المجال، وهي:



1. ويب روت سيكيور أني وير

بحسب الموقع، يعد برنامج "ويب روت سيكيور أني وير" أفضل برامج مكافحة الفيروسات والخيار الأنسب لسبب واحد بسيط هو أنه يجري عمليات مسح بوتيرة أسرع من كل البرامج التي وقع اختبارها وبفارق كبير.



وبما أن البرنامج قائم على السحابة فإنه لا يحتاج إلى تحديث نفسه، وبمجرد تثبيته فإنه يستحوذ على ميغابايت واحد من مساحة الجهاز، لكنه أثبت فعالية كبيرة حيث أحرز 10/10 في اختبار البرامج الضارة.

ووفقا للموقع، فقد كان البرنامج أيضا واحدا من بين أفضل البرامج التي اختبرت لمكافحة الخداع الإلكتروني وبرنامج الفدية.



ويأتي مع البرنامج أيضا ملحق إضافي مجاني للمتصفح يساعد في منع الولوج إلى المواقع الضارة، كما أن لديه الكثير من عناصر التحكم المتقدمة أيضا.



أما السلبية الوحيدة فتكمن في أن طبيعة البرنامج القائمة على السحابة تعني أنه يعمل فقط عندما تكون متصلا بالإنترنت، ولكن إذا لم تكن متصلا به فلن تكون بحاجة إلى أن تحمي نفسك من الفيروسات.



2. كاسبرسكي

أوضح الموقع أن برنامج "كاسبرسكي" يقوم بالعديد من الأمور على نحو جيد وبعض الأمور الأخرى على نحو جيد جدا، وهو سهل الاستخدام، وأداؤه العام ممتاز.

ويوفر هذا البرنامج لوحة المفاتيح على الشاشة كخيار أيضا، وعلى الرغم من أنه أعلى سعرا من العديد من معاصريه فإنك تحصل في المقابل على ترخيص لتثبيته على ثلاثة أجهزة، لذا تعكس قيمته مقدار الحماية التي يقدمها من الدرجة الأولى.

3. بيت ديفيندر

يعد برنامج "بيت ديفيندر" -بحسب الموقع- خيارا رائعا، لأنه يعمل على نظام المرشد الآلي معظم الوقت، وهو غير مزعج للغاية ويوفر حماية كبيرة بسعر تنافسي جدا.

وعلى عكس معظم البرامج التي تغطي جهازا واحدا فقط للاشتراك الأساسي، يتيح برنامج "بيت ديفيندر" تثبيته على ما يصل إلى خمسة أجهزة، بما في ذلك "آي أو أس"، وأندرويد وماك أيضا.

ويوفر البرنامج مجموعة من الميزات الإضافية المفيدة، مثل الحماية من الخداع الإلكتروني وإتلاف الملفات وإدارة كلمات المرور والحماية من برامج الفدية والمراقبة الأبوية أيضا.

4. سوفوس هوم بريميوم

لدى هذا البرنامج الكثير من المميزات التي ستجعلك تحبه، فبمقابل 50 دولارا يحمي هذا البرنامج ما يصل إلى 10 أجهزة من كل محاولة يمكن تخيلها تقريبا لتعريض الأجهزة للخطر.

وتتيح تنبيهات البريد الإلكتروني معرفة وقت حدوث أمر مريب، كما تضيف المراقبة الأبوية طبقة من الحماية كنواة أساسية أو مخففة مثلما تريد من أجل ضمان سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت.

ويتمتع البرنامج بواجهة سليمة وسهلة الإبحار، مما يجعله فائزا رغم المنافسة الشديدة في هذا المجال وفقا لموقع "آي جي أن".

5. تريند مايكرو لأمن الإنترنت

برنامج "تريند مايكرو لأمن الإنترنت" عبارة عن مجموعة برامج فعالة وسهلة الاستخدام يمكنها حماية منزلك بالكامل من التهديدات عبر الإنترنت.

ويعد هذا البرنامج رائعا للحماية من الخداع الإلكتروني والبرامج الضارة، ناهيك عن أنه يتضمن حماية مضمنة لبرامج الفدية والمراقبة الأبوية أيضا، وتعد ميزات أمان الشبكات الاجتماعية الخاصة به موضع ترحيب حتى إن لم تتبع نصيحتها.