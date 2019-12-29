الطقس: أجواء باردة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض خاصة المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.