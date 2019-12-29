وكالة الرأي الفلسطينية أفضل 5 برامج لمكافحة الفيروسات لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تقنية جديدة تنقل المعلومات عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية أبل تعيد بناء متصفح سفاري على مشروع جوجل كروميوم وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت العنب لمدة شهرين؟ وكالة الرأي الفلسطينية اضرار الإفراط في تناول فيتامين ب 12 وكالة الرأي الفلسطينية هل يؤدى ضعف السمع إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف؟ وكالة الرأي الفلسطينية موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي وفان دايك على جائزة "جلوب سوكر" الليلة وكالة الرأي الفلسطينية ماليزيا تقرر فتح مكتبي تمثيل لها في غزة ورام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال: لا انتخابات فلسطينية بالقدس الشرقية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء باردة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

29 كانون أول / ديسمبر 2019 08:23

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض خاصة المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر كسوة الشتاء لـ (1000) طفل وطفلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟