"الكابينت" يناقش اليوم مقترحات التسوية مع غزة

القدس المحتلة - الرأي

من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" اليوم الأحد، جلسة لمناقشة مقترحات التسوية مع قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الكابنيت سيناقش ملف التهدئة مع غزة، وسيشمل ذلك توسيع مساحة الصيد، وادخال مزيد من التسهيلات الاقتصادية ومعدات للمستشفيات وتعزيز خطة مشروع خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء غزة.

كما سيتم مناقشة زيادة عدد تصاريح التجار، وبحث إمكانية السماح لإدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل الفلسطيني.

في سياق آخر، من المقرر أيضا أن يناقش الكابينت مقترح وزير الجيش نفتالي بينيت والذي يطالب بتجميد مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات ضرائب السلطة، لأنها تذهب إلى عائلات الشهداء والأسرى.