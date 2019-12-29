حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في بلدة العيسوية بالقدس، واعتقلت كلا من: سامي ومراد وسامر أنور عبيد، وفادي علي عليان، وناصر علي محمود، وزكريا عليان، وكايد محمود، ومروان داري، ويوسف محمد درويش، وإسماعيل يوسف محيسن، وأكرم فادي علي مصطفى، ومحمد الصفدي.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الفتى مازن جمال الشاعر (16 عاما)، والشاب أسامة علي عبد الله (22 عاما)، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.