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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376 ) الأحد 29/12/2019

أخبار فلسطينية﻿

«حماس» تدعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أبوردينة: الانتخابات ضرورة لكن ليس بأي ثمن

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تسعى إلى ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية

أبو ظريفة: إجراء الانتخابات بالقدس "حق دستوري وسياسي"

النائب الخضري يوجه رسالة لأمين عام الأمم المتحدة لإنقاذ غزة

أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 617 مبنًى فلسطينيًا منذ مطلع 2019

المكتب السياسي للجهاد يؤكد على استمرار سياسة "مشاغلة العدو"

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يطرح خطة لترسيم حدود إسرائيل بعد ضم غور الأردن والبحر الميت

​"الكابينت" يناقش غدًا مقترحات التسوية في غزة

نتنياهو يتجه نحو تقديم طلب الحصانة من رئيس الكنيست

الكابنيت يجتمع غدًا للموافقة على اقتطاع أموال جديدة ويناقش التهدئة مع حماس

يديعوت: اسرائيل تقرر عدم السماح باجراء الانتخابات في القدس

روسيا تنشر أول صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت

أخبار عربية

تونس: احياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حماس تحذّر من خطورة تسجيل أراضي المستوطنات بـ”العدل الإسرائيلية”

الشرق الاوسط

إسرائيل تعلن تشغيل آبار للغاز الطبيعي

تقرير أممي يؤكد ارتفاع هدم البيوت الفلسطينية بنسبة 92 %

الخليج الإماراتية

القدس: ماذا يعني أن تُهجّر من بيتك؟

أبوردينة: الانتخابات ضرورة لكن ليس بأي ثمن

حماس: المساعي الإسرائيلية لفرض السيادة على مناطق بالضفة خطيرة

تخصيص العمل في معبر رفح للمعتمرين

تقرير: حياة الأسرى وعائلاتهم قرصنة اسرائيلية لسرقة أموالهم وتجريم نضالهم

عريقات: دول أروبية عدة رفضت إصدار ضمان بعدم عرقلة إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس

عساف: تصريحات بينيت ضم فعلي للأراضي الفلسطينية واجتماع هام لبحث هذه التصريحات

الرئيس سيوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55 بالقرب من ضريح الشيهد ياسر عرفات

محافظ القدس يتفقد الرام وقلنديا

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على خمسة شبان من القدس

»العمري: العمل جار لإنجاز اتفاق ينهي أزمة "انقطاع التيار"

الكشف عن أجهزة استشعار محوسبة يحملها جنود الاحتلال بالضفة

»رفح: الأمواج العاتية تلتهم مقاطع من الطريق الساحلي ومصدات القرية السويدية

إقبال في غزة على تصنيع مستحضرات التجميل الصديقة للبيئة

الرجوب ينفي علاقته بأي منشورات أو أقوال تمس أعضاء...

وكالة صفا

إطلاق صندوق التكافل الخيري في سلفيت

الاحتلال يقتحم خيمة لاستقبال أسير محرر في سلوان

وفاة مواطن جراء حريق في منزله بمدينة نابلس

بالتل: خدمات الاتصالات لم تتأثر وتعاملنا مع عشرات الحوادث بالمنخفض

أبرز قرارات المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي

حماس تدين "تسابق" الأمن والاحتلال على اعتقال النشطاء بالضفة

وفاة اللواء ركن صائب العاجز

بلدية غزة: كمية الأمطار بلغت 32% من المعدل السنوي

مركز يُحذر من تداعيات المنخفضات الجوية على الأسرى

فلسطين تنضم لعضوية الشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد

التيار الإصلاحي بفتح يستنكر اعتداء أمن السلطة على المحرر عازم

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات شمال غرب القدس

جنرال إسرائيلي : لن ننجح بتصفية القضية الفلسطينية عسكريا

تقدير إسرائيلي: في 2020 ستواصل حماس تصدر المشهد الأمني والعسكري

اليوم.. الكابينت يناقش التهدئة مع غزة ويصوت على اقتطاع 149 مليون شيكل من أموال "المقاصة"

يديعوت: اسرائيل تقرر عدم السماح باجراء الانتخابات في القدس

العالول: لن نسمح بأن تكون القدس عقبة ولدينا إصرار هام وذاهبون للانتخابات

رام لله : ٢٠٠ كادر فتحاوي يعلنون التفافهم حول الشرعية بقيادة "أبو مازن"

الجهاد الإسلامي" ترفض التسوية وتتمسك بالمقاومة

وكالة وفا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في العيسوية طالت 12..

وزير جيش الاحتلال يطلب تجميد 150 مليون شيقل من عائدا..

"تشجيع الاستثمار" منحت تسهيلات وحوافز لـ54 م..

حدث في مثل هذا اليوم

29 كانون أول (ديسمبر)

2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.

2005م مقتل ضابطٍ إسرائيلي وإصابة ثلاثة بجروح واستشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية نفّذها الجهاد الإسلامي على حاجز صهيوني قرب مدينة طولكرم.

2003م أُعلن في القاهرة عن وفاة الكاتب و الباحث و المفكّر الفلسطيني أحمد صدقي الدجاني عن عمرٍ يناهز السادسة و الستين .. و يعتبر أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ، و أحد روّاد التقارب بين التيارين القومي والإسلامي.

1985م اغتيال فهد القواسمة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية

1984 م اغتيال عضو منظمة التحرير الفلسطينية فهد القواسمة في عمّان, على يد مسلح مجهول. أبعدته إسرائيل في الثاني من أيار (مايو) 1980 بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، مع رئيس بلدية حلحول السابق محمد ملحم. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.

1947 م سلطات الانتداب البريطاني تجبر سفينة "التاسع والعشرين من نوفمبر" التي تحمل مهاجرين يهوداً غير شرعيين على مغادرة ساحل فلسطين.

1947م مجزرة ترتكبها عصابة الأرغون الصهيونية حيث ألقت برميلا مملوءً بالمتفجرات عند باب العامود بالقدس فقتل 14 عربياً وجرح 27 آخرون.