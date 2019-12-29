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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376 ) الأحد 29/12/2019
أخبار فلسطينية
«حماس» تدعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
أبوردينة: الانتخابات ضرورة لكن ليس بأي ثمن
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تسعى إلى ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 617 مبنى ويشرد 898 فلسطينياً في الضفة عام 2019
أبو ظريفة: إجراء الانتخابات بالقدس "حق دستوري وسياسي"
النائب الخضري يوجه رسالة لأمين عام الأمم المتحدة لإنقاذ غزة
أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 617 مبنًى فلسطينيًا منذ مطلع 2019
المكتب السياسي للجهاد يؤكد على استمرار سياسة "مشاغلة العدو"
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يطرح خطة لترسيم حدود إسرائيل بعد ضم غور الأردن والبحر الميت
حصاد 2019.. عام الفشل السياسي غير المسبوق في إسرائيل
القناة 12: "الشاباك" عارض مقترح إدخال عمال غزيين لـ (اسرائيل)
"الكابينت" يناقش غدًا مقترحات التسوية في غزة
نتنياهو يتجه نحو تقديم طلب الحصانة من رئيس الكنيست
الكابنيت يجتمع غدًا للموافقة على اقتطاع أموال جديدة ويناقش التهدئة مع حماس
يديعوت: اسرائيل تقرر عدم السماح باجراء الانتخابات في القدس
6 أهداف يسعى نتنياهو لتحقيقها
نتنياهو قد يعلن استقالته من وزارة الصحة غدًا
وحدة "الغيوم" في الجيش الإسرائيلي.. ما عملها
اخبار دولية
ماليزيا تعين قنصلاً لها في رام الله وغزة.. ولهذا السبب ستفتح سفارتها لدى فلسطين في الأردن»غرينبلات: مهاجمة ساندرز لنتنياهو معاداة للسامية
روسيا تنشر أول صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت
مؤتمر أمريكي إسرائيلي لتبادل الخبرات العسكرية في حروب الأنفاق
أخبار عربية
نائب اردني: لا يمكن لنا أن نقبل بشراء غاز فلسطين من سارق فلسطين
اردنيون غاضبون يحرقون محولي كهرباء يغذيان محطة الغاز القادم من الكيان
تونس: احياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل “ستتجاهل” طلب السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية
حماس تحذّر من خطورة تسجيل أراضي المستوطنات بـ”العدل الإسرائيلية”
الشرق الاوسط
إسرائيل تعلن تشغيل آبار للغاز الطبيعي
تقرير أممي يؤكد ارتفاع هدم البيوت الفلسطينية بنسبة 92 %
الخليج الإماراتية
القدس: ماذا يعني أن تُهجّر من بيتك؟
أبوردينة: الانتخابات ضرورة لكن ليس بأي ثمن
الأهرام المصرية
نتنياهو يعلن عن خطط لتحقيق سيادة إسرائيل على الضفة الغربية
الشروق المصرية
الرئاسة الفلسطينية: قرار وزير جيش الاحتلال حول تسجيل الأراضي تحد لقرار الجنائية الدولية
حماس تنتقد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بخصوص أراضي الضفة الغربية
الغد الأردنية
نتنياهو يضع الحدود النهائية للاحتلال بشموله الأغوار و60 % من الضفة وكامل القدس
الشرق القطرية
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 617 مبنى ويشرد 898 فلسطينياً في الضفة عام 2019
الهلال الأحمر القطري يفتتح مختبر السموم الجديد في جامعة الأزهر بغزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الشعبية: يجب أن يكون قرار إجراء الانتخابات بالقدس "فلسطينياً"
"أبو بيض".. شاب فلسطيني رَفَع صاروخٌ إسرائيليٌّ سقفَ أحلامه الرياضية
القانوع: قرار بينيت "جريمة حرب ضد الأرض والإنسان"
897 مستوطناً دنسوا باحات المسجد الأقصى الأسبوع الماضي
القدس المحلية
حماس: المساعي الإسرائيلية لفرض السيادة على مناطق بالضفة خطيرة
تخصيص العمل في معبر رفح للمعتمرين
تقرير: حياة الأسرى وعائلاتهم قرصنة اسرائيلية لسرقة أموالهم وتجريم نضالهم
عريقات: دول أروبية عدة رفضت إصدار ضمان بعدم عرقلة إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس
عساف: تصريحات بينيت ضم فعلي للأراضي الفلسطينية واجتماع هام لبحث هذه التصريحات
الرئيس سيوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55 بالقرب من ضريح الشيهد ياسر عرفات
الحياة الجديدة
الرئيس يتلقى دعوة لحضور قداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي
أبو ردينة: الانتخابات ضرورة لكن ليس بأي ثمن
الاحتلال يحتجز عشرات المركبات في النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس
محافظ القدس يتفقد الرام وقلنديا
الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على خمسة شبان من القدس
الأيام
»العمري: العمل جار لإنجاز اتفاق ينهي أزمة "انقطاع التيار"
الكشف عن أجهزة استشعار محوسبة يحملها جنود الاحتلال بالضفة
تنديد بمساعي بينيت لنقل تسجيل المستوطنين لأراض بالضفة إلى وزارة العدل...
»رفح: الأمواج العاتية تلتهم مقاطع من الطريق الساحلي ومصدات القرية السويدية
إقبال في غزة على تصنيع مستحضرات التجميل الصديقة للبيئة
الرجوب ينفي علاقته بأي منشورات أو أقوال تمس أعضاء...
وكالة صفا
إطلاق صندوق التكافل الخيري في سلفيت
الاحتلال يقتحم خيمة لاستقبال أسير محرر في سلوان
وفاة مواطن جراء حريق في منزله بمدينة نابلس
بالتل: خدمات الاتصالات لم تتأثر وتعاملنا مع عشرات الحوادث بالمنخفض
أبرز قرارات المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي
حماس تدين "تسابق" الأمن والاحتلال على اعتقال النشطاء بالضفة
بلدية غزة: كمية الأمطار بلغت 32% من المعدل السنوي
مركز يُحذر من تداعيات المنخفضات الجوية على الأسرى
فلسطين تنضم لعضوية الشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد
التيار الإصلاحي بفتح يستنكر اعتداء أمن السلطة على المحرر عازم
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال: لا انتخابات فلسطينية بالقدس الشرقية
صحيفة عبرية: تهدئة تعيد الهدوء لغلاف غزة مصلحة
97 يوماً على إضراب الأسير أحمد زهران بأوضاع صحية صعبة
الاحتلال يعتقل مواطناً من ترقوميا غرب الخليل
الاحتلال يحتجز عشرات المركبات شمال غرب القدس
حماية المستهلك تنظم جولات يومية على المحلات التجارية
فلسطين اليوم
ما قصة القبور المفتوحة في الضفة المحتلة؟
"فلسطين اليوم" تكشف النقاب عن آليات وإجراءات اعتماد العاملين على بند العقود والبطالة
سياسي اسرائيلي: اقامة سفارة اسرائيلية في الامارات حلم لم يعد بعيد المنال
الاحتلال يعتدي بالضرب على 4 مواطنين قبل اعتقالهم شمال القدس
تقرير عائلة غزّية تتميز في صناعة الانتيكات المنزلية بـ"الخيش"
2019.. عام هجرة شباب غزة و الموت في البحر
الخضري يدعو الأمم المتحدة لانقاذ الوضع الانساني المتدهور بغزة
سما نيوز
جنرال إسرائيلي : لن ننجح بتصفية القضية الفلسطينية عسكريا
تقدير إسرائيلي: في 2020 ستواصل حماس تصدر المشهد الأمني والعسكري
اليوم.. الكابينت يناقش التهدئة مع غزة ويصوت على اقتطاع 149 مليون شيكل من أموال "المقاصة"
يديعوت: اسرائيل تقرر عدم السماح باجراء الانتخابات في القدس
العالول: لن نسمح بأن تكون القدس عقبة ولدينا إصرار هام وذاهبون للانتخابات
رام لله : ٢٠٠ كادر فتحاوي يعلنون التفافهم حول الشرعية بقيادة "أبو مازن"
8 اصابات مساء اليوم في حادث سير بالعيزرية شرق القدس
عرب 48
اعتقالات بالضفة والعيسوية واقتحام خيمة لاستقبال محرر بسلوان
الجهاد الإسلامي" ترفض التسوية وتتمسك بالمقاومة
وكالة وفا
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في العيسوية طالت 12..
وزير جيش الاحتلال يطلب تجميد 150 مليون شيقل من عائدا..
"تشجيع الاستثمار" منحت تسهيلات وحوافز لـ54 م..
حدث في مثل هذا اليوم
- 29 كانون أول (ديسمبر)
- 2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
- 2005م مقتل ضابطٍ إسرائيلي وإصابة ثلاثة بجروح واستشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية نفّذها الجهاد الإسلامي على حاجز صهيوني قرب مدينة طولكرم.
- 2003م أُعلن في القاهرة عن وفاة الكاتب و الباحث و المفكّر الفلسطيني أحمد صدقي الدجاني عن عمرٍ يناهز السادسة و الستين .. و يعتبر أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ، و أحد روّاد التقارب بين التيارين القومي والإسلامي.
- 1985م اغتيال فهد القواسمة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية
- 1984 م اغتيال عضو منظمة التحرير الفلسطينية فهد القواسمة في عمّان, على يد مسلح مجهول. أبعدته إسرائيل في الثاني من أيار (مايو) 1980 بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، مع رئيس بلدية حلحول السابق محمد ملحم. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.
- 1947 م سلطات الانتداب البريطاني تجبر سفينة "التاسع والعشرين من نوفمبر" التي تحمل مهاجرين يهوداً غير شرعيين على مغادرة ساحل فلسطين.
- 1947م مجزرة ترتكبها عصابة الأرغون الصهيونية حيث ألقت برميلا مملوءً بالمتفجرات عند باب العامود بالقدس فقتل 14 عربياً وجرح 27 آخرون.
- 1917م صرح الجنرال اللنبي يوم دخوله القدس بأن غاية الاحتلال البريطاني هي تحرير فلسطين من النير التركي وإنشاء حكومة وطنية حرة فيها.