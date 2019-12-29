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الإعلام تنهي تحضيراتها لحفل "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني"

29 كانون أول / ديسمبر 2019 08:57

غزة - الرأي

أنهت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، كافة تحضيراتها لإحياء يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، بحفل ختامي لفعالياتها يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة.

ودعا مدير العلاقات العامة والتدريب في الوزارة مؤمن عبد الواحد، كافية العاملين والصحفيين والشخصيات الفلسطينية للمشاركة في هذا الاحتفال.

وذكر أن الفقرة الرئيسية في الحفل ستتضمن تكريم أكثر من 250 صحفي من العاملين في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو في المؤسسات الإعلامية، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في نقل الحقيقة.

وأطلق المكتب الإعلامي الحكومي مع بداية هذا الشهر، سلسلة فعاليات بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، تنتهي بالحفل الختامي للفعاليات.

ونفذ المكتب عدة فعاليات، كانت بتنظيم دوري كرة قدم للمؤسسات الإعلامية يومي 17 و18 من الشهر الجاري ، وعقد سلسلة لقاءات مع طلبة الإعلام في جامعتي الأقصى وفلسطين حول أخلاقيات مهنة الإعلام وقواعد النشر الصحفي والالكتروني، وإطلاق حملة تغريد على هاشتاج الوفاء للصحفي الفلسطيني.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف، إن الفعاليات جاءت في إطار الوفاء للصحفي الفلسطيني وبما يليق بتضحيات الصحفيين الفلسطينيين وصمودهم وسعيهم الدؤوب لنقل الحقيقة رغم كل التنكيل والمنع والانتهاكات المختلفة التي يتعرضون لها في طريقهم لنقل الحقيقة ولتثبيت الحق الفلسطيني.

وذكر أن يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام يصادف يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، بعد إقراره من الحكومة الفلسطينية السابقة بغزة عام 2009، وذلك تقديراً لجهود الإعلاميين الفلسطينيين ووفاءً لتضحياتهم التي قدموها لأجل القضية الفلسطينية.

وأكد أن الإعلام الحكومي يُحيى هذه المناسبة كل عام بشكل يليق بالدور الكبير الذي يقوم به الصحفي الفلسطيني في سبيل رسالته المهنية وقضيته الوطنية.

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