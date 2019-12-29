وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام تنهي تحضيراتها لحفل "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376 ) الأحد 29/12/2019 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال هدم 617 مبنى وشرد 898 فلسطينيًا خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية "الكابينت" يناقش اليوم مقترحات التسوية مع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية أفضل 5 برامج لمكافحة الفيروسات لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تقنية جديدة تنقل المعلومات عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية أبل تعيد بناء متصفح سفاري على مشروع جوجل كروميوم وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت العنب لمدة شهرين؟
أخبار » الأخبار الحكومية

تمكين المرأة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تحتفل بتكريم مدير عام الوحدة

29 كانون أول / ديسمبر 2019 09:37

1
1

غزة- الرأي

نظمت مراكز تمكين المرأة والمجتمع - الشمال والنصيرات بوزارة التنمية الاجتماعية، أول أمس حفل تكريم للأستاذة إيمان عدوان مدير عام وحدة شؤون المرأة بالوزارة لبلوغها سن التقاعد، والأخصائية الاجتماعية سعاد سعد لاستقالتها، وذلك  بجامعة الأمة في مدينة الزهرة .

وحضر مراسم التكريم مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة منى العجلة، وعدد من موظفات الوزارة، وجميع الموظفات بالمركزين بما فيهم من سبق لهم التقاعد.
وتخلل الحفل العديد من الفقرات، وكلمات الإشادة والفخر والاعتزاز التي تشيد بعملهن، متمنين لهن حياة ملؤها السعادة.
بدورها، قامت عدوان بتقديم شهادات شكر وتقدير لجميع الموظفات بالمركزين، مع تمنياتها بالتوفيق واستمرار التعاون ببن المركزين وتوثيق العلاقات بينهما.
واختتم الحفل بتقديم هدايا تذكارية للأستاذة إيمان عدوان من المركزين والادارة العامة للأسرة والطفولة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر كسوة الشتاء لـ (1000) طفل وطفلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟