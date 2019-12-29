تمكين المرأة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تحتفل بتكريم مدير عام الوحدة

غزة- الرأي

نظمت مراكز تمكين المرأة والمجتمع - الشمال والنصيرات بوزارة التنمية الاجتماعية، أول أمس حفل تكريم للأستاذة إيمان عدوان مدير عام وحدة شؤون المرأة بالوزارة لبلوغها سن التقاعد، والأخصائية الاجتماعية سعاد سعد لاستقالتها، وذلك بجامعة الأمة في مدينة الزهرة .



وحضر مراسم التكريم مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة منى العجلة، وعدد من موظفات الوزارة، وجميع الموظفات بالمركزين بما فيهم من سبق لهم التقاعد.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات، وكلمات الإشادة والفخر والاعتزاز التي تشيد بعملهن، متمنين لهن حياة ملؤها السعادة.

بدورها، قامت عدوان بتقديم شهادات شكر وتقدير لجميع الموظفات بالمركزين، مع تمنياتها بالتوفيق واستمرار التعاون ببن المركزين وتوثيق العلاقات بينهما.

واختتم الحفل بتقديم هدايا تذكارية للأستاذة إيمان عدوان من المركزين والادارة العامة للأسرة والطفولة.