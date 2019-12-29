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الأسير الشوبكي: لم أعد قادراً على تحمّل ظروف السجن الصعبة

29 كانون أول / ديسمبر 2019 09:41

الأسير الشوبكي
الأسير الشوبكي

رام الله - الرأي

قال القيادي في حركة فتح الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (80 عامًا) إنه "لم يعد قادرًا على تحمّل الوضع الصحي الذي يعيشه في ظروف السّجن الصعبة".

جاء ذلك خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى للأسير الشوبكي، الذي أشار إلى أنه عاش أصعب أيام حياته خلال الأسبوعين الماضيين، إثر خضوعه لعملية جراحية في عينيه، أدّت إلى الحدّ من حركته، واعتماده الكلّي على زملائه الأسرى في تلبية احتياجاته اليومية، ما كان له الأثر السيء على حالته النفسية.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارًا بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الشوبكي الذي تقدّمت به الهيئة؛ مدّعية "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"، علمًا أنها كانت قد رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

والشوبكي من مدينة غزة، وهو أكبر الأسرى سنًّا، وكانت قد اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006، وحكمت عليه بالسّجن لـ(17عامًا)، وهو يعاني من السرطان ومن عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون.

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