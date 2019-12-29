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التنمية الاجتماعية و لجنة زكاة الصبرة تنظمان محاضرات توعوية متنوعة

29 كانون أول / ديسمبر 2019 09:52

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غزة- الرأي

عقدت مديرية غزة للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع لجنة زكاة الصبرة محاضرات توعوية  تمثلت في محاضرتين الاولى بعنوان التحصين المجتمعي والثانية بعنوان التسول نظرة على الواقع ، حيث ألقى المحاضرة الاولى محاضر مختص من قبل وزارة الداخلية ، والمحاضرة الثانية قدمها مختصون من دائرة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني .

يشار إلى أن المحاضرتين استهدفتا نساء منطقة الصبرة وكان عددهم 80  سيدة حيث جاءت بناء على الرؤية التي أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات المعنية والمهتمة في هذا المجال ..
بدورها، شكرت الاسر المستهدفة مديرية التنمية الاجتماعية غزه ولجنة زكاة الصبرة على عقد هذه المحاضرات التي تعود بالنفع على الاسر الامر الذي يثقف المواطنات في المنطقة ويحصن الاسر من المشاكل والمخاطر التي تحدق بالجميع .

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