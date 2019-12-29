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بالضفة والقدس

الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية خلال أيام

29 كانون أول / ديسمبر 2019 09:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

يتوقع أن تصادق ما يسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية" خلال أيام على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الأحد إن "ما يسمى بمجلس البناء الأعلى في الإدارة المدنية سيصادق هذا الأسبوع على بناء ألفي وحدة استيطانية في كتل استيطانية ومستوطنات معزولة".

وذكرت أن المصادقة تأتي تطبيقًا لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام التي قال فيها إنه "سيسعى قريبًا للمصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية".

وبين نتنياهو بأنه سيعلن قريبًا عن ضم الأغوار والسعي للحصول على دعم أمريكي لضم بقية مستوطنات الضفة الغربية.

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