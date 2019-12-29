الاحتلال يعتزم المصادقة على 2000 وحدة استيطانية بالضفة

القدس المحتلة - الرأي

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على 2000 وحدة استيطانية داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حيث سيتم في الأسبوع المقبل إيداع المخطط للمصادقة عليه من قبل ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني".

وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن "المجلس الأعلى" سيناقش أيضا المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة "حرشه"، وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي جديد في مستوطنة "تالمون"، يضم 258 وحدة استيطانية، حيث سيتم تسويتها ومنحها تراخيص البناء.

وينسجم إيداع المخطط لتوسيع مستوطنات بالضفة، مع تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، حيث قال إنه يدعم ويعزز المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

لكن جدول أعمال هذه اللجنة يشير إلى أن عدد الوحدات الاستيطانية التي سيتم مناقشتها والمصادقة عليها أقل، علما أن غالبية الوحدات الاستيطانية المقترحة للمصادقة تتواجد في مراحل التخطيط الأولية، وقبل تقديم الاعتراضات.

وكجزء من محاولات التنظيم وشرعنة البؤرة الاستيطانية في "حرشه" ، أصدر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، رأيا في نهاية عام 2017 سمح بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة للأغراض العامة في المستوطنات، حسب ما نقله موقع عرب 48.

كما سيناقش المجلس المصادقة على 147 وحدة استيطانية في مستوطنة "متسبي أريحا" في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات في المرحلة الأكثر تقدما من خطط البناء قبل المصادقة النهائية.

ويناقش المجلس أيضا مرحلة التخطيط المتقدمة لـ100 وحدة في مستوطنة "نفيه تسوف" قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة في مستوطنة "أرئيل"، و107 وحدات في مستوطنة "إلون موريه".

كما ستعقد جلسة مناقشات أولية حول خطة لإنشاء 534 وحدة استيطانية، و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة "شيلو".

بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطط لتوسيع المشروع الاستيطاني أيضا في مستوطنات "جفعات زئيف"، و"معاليه أدوميم"، و"معاليه ميخميش"، و"عالمون"، و"كوخاف يعقوب"، والمنطقة الصناعية في مستوطنة "إيمانويل".