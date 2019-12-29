وزارة العمل تشرف على عقد الجمعية العمومية لجمعية زينة التعاونية

غزة- الرأي

أشرفت وزارة العمل من خلال موظفي هيئة العمل التعاوني في محافظة غزة ممثلةً بالأستاذ علاء المناوي و أ. محمود اصليح على عقد الجمعية العمومية لجمعية زينة التعاونية للمشغولات الحرفية ، حيث تم خلال الاجتماع اقرار التقرير الاداري والمالي للجمعية بحضور اغلبية الاعضاء، وتعيين مدقق حسابات وانتخاب لجنة ادارة ورقابة جديدتين.



وفي الختام هنأت هيئة العمل التعاوني المجلس الجديد وتمنت له التوفيق والنجاح، مؤكدة على أهمية التزام الجمعية بقانون التعاون وتحقيق المبادئ التعاونية وتطبيقها.



يذكر ان الجمعية المذكورة تضم عدد من النساء العاملات في مجال الصناعات الخشبية والمشغولات الحرفية والخياطة، تعمل على تسويق منتجات الاعضاء للعديد من الجهات المختلفة .

