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إذاعة عبرية: حماس رفضت وقف العمليات بالضفة في إطار تهدئة شاملة

29 كانون أول / ديسمبر 2019 10:31

القدس المحتلة - الرأي

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "مكان"، إن حركة حماس رفضت اقتراح لوقف العمليات في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الإذاعة أنه هذا الرفض كان ضمن مباحثات مقترحات "التسوية الشاملة" مع غزة التي طرحت من قبل جهات أجنبية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حماس ردت على الجهات الأجنبية الضالعة بالمباحثات، بأن كل التفاهمات المتعلقة بالتهدئة مع "إسرائيل" تخص قطاع غزة فقط، ولن تشمل الضفة الغربية التي تحت الاحتلال، حسب ما أكدت حماس في ردها.

وذكرت الإذاعة، أنه ليس من الواضح إذا ما كانت "إسرائيل" هي المبادرة لدى الجهات الأجنبية لفحص موضوع وقف العمليات بالضفة، خلال الاتصالات مع قادة حماس، أو أن ذلك تم بمبادرة ذاتية من قبل الوسيط والجهات الأجنبية.

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