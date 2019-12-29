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وزارة الأشغال العامة والإسكان تنجز الخطة التشغيلية للعام 2020م

29 كانون أول / ديسمبر 2019 10:35

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غزة- الرأي

أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان الخطة التشغيلية للعام الجديد 2020م والتي اشتملت على عدد من المحاور والأهداف التي تسعى التطوير والارتقاء بعمل الوزارة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات القادمة.

وحملت الخطة التشغيلية العديد من الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية، فكان  الهدف الرئيس منها هو تنظيم وتخطيط وتطوير قطاع الإسكان والبنية التحتية لشبكات الطرق الاقليمية والمرافق العامة، وتطوير هيكل الوزارة بما يخدم مصلحة العمل وتحسين الأداء وتطوير الإجراءات والعمليات بما يحقق رضا الجمهور عبر الارتقاء بقلم الجمهور وتطوير منظومة متكاملة تربط الجمهور بالإدارات والمديريات.

وتعمل الخطة التشغيلية على تعزيز قدرة قطاع الإنشاءات عبر إجراء عملية تقيم شاملة للمكاتب الاستشارية التي عملت مع الوزارة والمؤسسات الحكومية والعمل على زيادة كفاءة عمليات التسعير للعطاءات المركزية.

وجاء في أهداف الخطة تنظيم وتطوير إجراءات ضبط جودة شركات ومصانع مواد البناء والمختبرات الهندسية، والعمل على إعداد دليل إجراءات ضبط جودة مواد البناء والصناعات الإنشائية والعمل على تطوير الإطار القانوني الناظم لقطاع الإنشاءات.

كما هدفت الخطة للعمل على تعزيز وتطوير الإطار الاداري والرقابي للوزارة والعمل على رفع الكفاءة الفنية والمعرفية لطواقم الوزارة الى جانب العمل على تطوير مرافق البنية التحتية لشبكات الطرق الاقليمية والمرافق العامة ومتابعة إعادة اعمار وتأهيل المنشآت والمرافق الحكومية واعداد وتنفيذ الخطط والسياسات المناسبة لدعم قطاع الاسكان والعمل على تطوير البيئة السكنية لمشاريع الوزارة وتطوير قاعدة بيانات مرتبطة بــ GIS  لمجالات عمل الوزارة والعمل على تطوير وتأهيل المناطق المهمشة عمرانيا، والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من مشاريع الإسكان وتحسين ظروف السكن لذوي الدخل المحدود والفقراء والفئات المهمشة .

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