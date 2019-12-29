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التنظيم والإدارة بالداخلية تنظم محاضرة حول "مصادر القوة عند القائد "

29 كانون أول / ديسمبر 2019 10:38

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غزة- الرأي

نظمت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية محاضرة بعنوان "مصادر القوة عند القائد " بحضور رئيس هيئة التنظيم والإدارة العميد بهجت أبو سلطان، وعددٍ من مدراء الإدارات والوحدات والعاملين في الهيئة.

وتحدث محاضر الدورة الدكتور محمد المدهون عميد أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا عن مصادر قوة القائد، وأهم مهارات القائد الفعال، وعن المواصفات المناسبة لإعداد القادة، وعن مفهوم القائد والقيادة وكيفية اكتساب الخبرات لديه، والمراحل التي تمر بها عملية إعداد القائد، والفرق بين القائد والمدير.

وتطرق الي التعريف بماهية القيادة الإدارية وما هي مصادر القوة والعلاقة بينهما، والسمات الواجب توافرها في القائد الإداري الناجح، فضلا عن أهمية السلوك القيادي وأنواعه وأساليبه في اتخاذ القرار، وكيفية معالجة الأخطاء التي يقع فيها القائد الإداري، وكيفية استعمال مهارة الذكاء والتفكير الناقد والإبداعي في العمل.

وأشار المدهون إلى أن القائد الناجح هو الذي يتصف بالإبداع ويعمل دائماً على ابتكار أساليب جديدة لتنفيذ الأمور التي تم تنفيذها سابقاً بأساليب تقليدية، بهدف تحسين العمل والحصول على أفضل النتائج الممكنة، من خلال وضع الخطط الشاملة لتنفيذ المهمات المطلوبة منه، لإظهار المهارات القيادية الناجحة لديه.

وتأتي هذه المحاضرة من باب التطوير المستمر للكوادر العاملة في وزارة الداخلية والأمن الوطني لتحسين أدائهم الوظيفي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية.

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