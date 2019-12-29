الفوج الثاني من معتمري غزة يغادر للديار الحجازية

غزة - الرأي

غادر، اليوم الأحد، الفوج الثاني من معتمري غزة عبر معبر رفح البري لأداء مناسك العمرة في الممكلة العربية السعودية.

ويبلغ عدد الفوج الثاني نحو 670 معتمراً، حيث تم تخصيص عمل معبر رفح لمغادرتهم فقط على أن يكون يوم غد مخصص لعودة الفوج الأول.