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الفوج الثاني من معتمري غزة يغادر للديار الحجازية

29 كانون أول / ديسمبر 2019 11:16

غزة - الرأي

غادر، اليوم الأحد، الفوج الثاني من معتمري غزة عبر معبر رفح البري لأداء مناسك العمرة في الممكلة العربية السعودية.

ويبلغ عدد الفوج الثاني نحو 670 معتمراً، حيث تم تخصيص عمل معبر رفح لمغادرتهم فقط على أن يكون يوم غد مخصص لعودة الفوج الأول.

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