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" الشباب والرياضة " توزع شيكات القرض الحسن للزواج

29 كانون أول / ديسمبر 2019 11:28

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غزة- الرأي

بدأ صندوق دعم الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة،توزيع الشيكات الخاصة بقرض الزواج الحسن،للشباب المقبلين على الزواج،والذين استوفوا الشروط الخاصة بالقرض .

وأعلن عصام الهبيل عن بدء توزيع الشيكات على المستفيدين،ليتمكنوا من صرفها عبر البنوك،لتساعدهم في اجراء مراسم الزفاف،خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الشباب في غزة .

وأضاف الهبيل بأن حوالي " 70 " شابا سيستفيدون من هذه الدفعة بقيمة " 2000 " دولار،على أن يسدد المبلغ بقسط شهري " 50 " دولار،حيث تم اختيار المستفيدين عبر قرعة علنية،أجرتها الوزارة في الفترة السابقة وسط حضور رسمي وشعبي .

وقال بأن الصندوق سيسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المستفيدين من الشباب, من أجل المساهمة في التخفيف عنهم وتذليل العقبات التي تواجه المقبلين على الزواج .

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