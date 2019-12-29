" الشباب والرياضة " توزع شيكات القرض الحسن للزواج

غزة- الرأي

بدأ صندوق دعم الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة،توزيع الشيكات الخاصة بقرض الزواج الحسن،للشباب المقبلين على الزواج،والذين استوفوا الشروط الخاصة بالقرض .

وأعلن عصام الهبيل عن بدء توزيع الشيكات على المستفيدين،ليتمكنوا من صرفها عبر البنوك،لتساعدهم في اجراء مراسم الزفاف،خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الشباب في غزة .

وأضاف الهبيل بأن حوالي " 70 " شابا سيستفيدون من هذه الدفعة بقيمة " 2000 " دولار،على أن يسدد المبلغ بقسط شهري " 50 " دولار،حيث تم اختيار المستفيدين عبر قرعة علنية،أجرتها الوزارة في الفترة السابقة وسط حضور رسمي وشعبي .

وقال بأن الصندوق سيسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المستفيدين من الشباب, من أجل المساهمة في التخفيف عنهم وتذليل العقبات التي تواجه المقبلين على الزواج .