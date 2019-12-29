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اقتصاد خانيونس يعقد محاضرة حول المواصفات الفلسطينية

29 كانون أول / ديسمبر 2019 11:42

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غزة- الرأي

نظم مكتب محافظة خان يونس بوزارة الاقتصاد الوطني محاضرة علمية بعنوان "المواصفات الفلسطينية" للمفتشي حماية المستهلك.
حيث قدمت أ. رباب عاشور مديرة مكتب محافظة خان يونس شرحاً عن المواصفات الضرورية والمطلوبة في المواد الغذائية.
وتم خلال المحاضرة مناقشة المواصفات الفلسطينية الخاصة بمدة صلاحية المواد الغذائية والاشتراطات المطلوبة بالمواصفة الخاصة ببطاقة البيان للمواد الغذائية المغلفة والمعدة للبيع.
بدوره، أوضحت عاشور المتطلبات العامة والخاصة بالمنتجات الغذائية، من خلال تقديم عرضاً تفصيلياً حول المواصفة الفلسطينية المتعلقة بالبيانات والمعلومات الواجب توفرها في بطاقة بيان السلع الغذائية المحلية والمستوردة حيث تم التأكيد على ضرورة وجود بيانات خاصة بطبيعة المنتوجات المحلية والمستورد وكذلك مكوناتها ومحتوياتها وتاريخ الإنتاج والانتهاء وطرق حفظها وتخزينها.
وبينت عاشور، ان هذه المحاضرة تأتي من حرص وزارة الاقتصاد الوطني على تطوير وتحسين الكادر والعاملين في التفتيش الميداني وتوحيد إجراءات العمل التي يقوم بها المفتشين، في نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش لأي استفسارات للموظفين.

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