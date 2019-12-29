"ثابت" يفتتح دورة مساعد مفوض التدريب الكشفي( نحو عالم كشفي أفضل )

غزة- الرأي

افتتح صباح اليوم د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية و التعليم العالي بمديرية الوسطى مدرسة خالد بن الوليد، الدورة التدريبية الأولى لمساعد مفوض تدريب ( نحو عالم كشفي أفضل ) بحضور مدير عام الأنشطة و التقنيات د. أحمد أبو ندا و مدير دائرة الكشافة محمد المزين و مدير التربية و التعليم هشام الحاج و المديرين الفني و الإداري و مدير مدرسة خالد بن الوليد، و بمشاركة 35 من قادة التدريب في المديريات و المدارس.

بدوره، قال د. زياد ثابت في كلمته الافتتاحية : :"أن وزارة التربية و التعليم تعنى بتهيئة الطالب في جميع جوانب العملية التعليمية المتكاملة، سواء كانت من خلال الأنشطة التي يتم تنفيذها في المدارس أو من خلال المخيمات أو من خلال التدريب الكشفي لهؤلاء الطلبة و الهدف منها تعزيز الجانب الديني و الكشفي.

و أوضح وكيل الوزارة أن الكشافة تعزز دور القيادة الطلابية في جميع جوانبها، من خلال تنمية الشخصية القيادية، مضيفاً أن المهارات الحياتية التي تعددت تحتاج إلى القادة لتدريب الطلاب عليها كالتفكير و القدرة على حل المشكلات و التواصل الفعَّال.

من جانبه، بين محمد المزين المشرف العام للدورة و مدير دائرة الكشافة بالوزارة أن الدورة التدريبية تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع غزة و التي تهدف إلى تأهيل مساعدي قادة التدريب في الميدان التربوي.

و أكد المزين أن الهدف من هذه الدراسة هي تنمية معارف ومهارات و اتجاهات قادة الوحدات الكشفية و تأهيلهم للقيام بمهمة مساعدة قائد التدريب بكفاءة عالية.

و في ختام كلمته شكر المزين مديرية الوسطى على توفيرها لكافة الإمكانيات اللازمة و المطلوب لإنجاح هذه الدورة التدريبية الأولى.

يذكر أن هذه الدورة تستمر لمدة أسبوع كامل " مبيت " للقادة الذكور فقط و يشرف على الدراسة كل من القائد محمد المزين المشرف العام و غادة العقاد قائدة الدراسة، و ياسر ظهير قائد الفرقة و قادة و قائدات التدريب ( القائد فيصل أبو صقر و القائد محمد الكحلوت، و القائد محمد أبو سماحة، و القائدة د. ازدهار الشوبكي، و القائد باسم محيسن، و القائد جمال ستوم، و القائد محسن فوجو و القائد عبد الرحمن الكتري و القائد محمد أبو غالي و القائد علاء فرحات، بالإضافة للقادة الإداريين رمزي قنن و تامر بريكة.