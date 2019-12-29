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بتبرع من مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين

مستشفى الرنتيسى يستقبل شحنة أدوية لمرضى التليف الكيسي

29 كانون أول / ديسمبر 2019 12:00

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غزة- الرأي

استلمت مستشفى الرنتيسي للأطفال شحنة أدوية لمرضى التليف الكيسى والذى يصل عددهم الى 84 مريض ممن يتابعون فى العيادة الخارجية ، وذلك بتبرع من مؤسسة إغاثة اطفال فلسطين .

بدوره، ثمن د.محمد أبو ندى مدير مستشفى الرنتيسى، جهود المؤسسة فى دعم القطاع الصحى بالمشاريع التطويرية والخدماتية، الى جانب ايفادها للوفود الطبية على مدار سنوات وحتى الآن .

وأكد د.أبو ندى  على أن دعم المؤسسة بالأدوية لمرضى التليف الكيسى يعتبر تخفيفا من معاناتهم خاصة فى ظل الأدوية الشحيحة والتي لا تتوفر بشكل دائم .مؤكدا ان هذه الكمية المتبرع بها تغطى 30 يوم  فقط  .

ويأتى هذا التبرع فى ظل أزمة الادوية المتجددة التى يعانيها القطاع الصحى بين الفينة والأخرى وتشكل هاجس للمرضى فى ظل الانقطاع المتكرر لبعض الأصناف الدوائية.

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