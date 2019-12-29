التربية والتعليم تجتمع بالعاملين في قسم الشؤون الإدارية

غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، والمدير الإداري أ. جواد صالحة، بموظفي قسم الشؤون الإدارية للاطلاع على سير العمل في القسم عن كثب، ومناقشة الخطة السنوية للقسم واليات تحسين خدمات الجمهور بالمديرية، وشارك في الاجتماع رئيس قسم الشؤون الإدارية أ. محمد عوض العاملين في القسم كافة.

ورحب أ. عوض بهذا الاجتماع، وقدم شرحاً مفصلاً للخطة السنوية للقسم، وأعرب عن تقديره لهذا الاهتمام من القيادة التربوية مما يعزز الروح المعنوية لدى العاملين.

بدوره أثنى أ. العرابيد على قسم الشؤون الإدارية وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملين في القسم من أجل تنظيم العملية التربوية، وتوزيع ومتابعة الموظفين والمعلمين في المديرية والمدارس على حد سواء.

وناقش أ. العرابيد بنود الخطة الإدارية بالتفصيل مع العاملين، لافتاً الى بعض الجوانب الهامة التي يجب مراعاتها في التعامل مع بعض القضايا الإدارية المتخصصة، مما ينعكس ايجابياً على أداء العاملين في الحقل التربوي.

من ناحيته ،أشار أ. صالحة الى ضرورة عقد ورشة عمل للعاملين كآفة بمديرية التربية والتعليم، لمناقشة آليات تحسين التعامل مع الجمهور وطرق تنفيذها.

هذا وتضمن الاجتماع مجموعة من المحاور التي تمت مناقشتها الى جانب الخطة السنوية للقسم، حيث تم التوجيه لتصميم استبانة لتقييم مدى رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور، وعقد عدد من ورشات العمل التي تهدف لتطوير وتحسين خدمات الجمهور.

و تناقش الجميع في مجموعة من الجوانب الإدارية والفنية التي من شأنها تطوير عمل القسم.