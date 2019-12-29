مستشفى الدرة ينقذ حياة طفلة أصيبت بحالة التهاب سحايا

غزة- الرأي

أفاد الدكتور زياد سيد المصري رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة بتعافي حالة التهاب سحايا مع تجرثم الدم fulminant meningococcemia وخروجها بالسلامة ، رغم كل المؤشرات التي كانت تشير الى صعوبة نجاتها ،،،

حيث وصلت الطفلة (ن . ب) البالغة من العمر 4 سنوات إلي قسم الاستقبال بمستشفى الشهيد محمد الدرة في ساعات الصباح الباكر بتاريخ 13/12/2019 والتي تعاني من حرارة مرتفعة و نزيف منتشر تحت الجلد وفشل في الجهاز الدوري والتنفسي والعصبي وبداية فشل كلوي، مشيرا الي انه تم التعامل مع الحالة مع ملاحظة استمرار النزيف تحت الجلد وانتشاره في كل أنحاء الجسم.

واستقبلت الحالة بسرعة وتعاون كبير في غرفة العناية المركزة بقسم الاستقبال وتم وضع عدد ( 2 كانويلا ) للمريضة ووصلها علي الأكسجين بشكل عاجل ووضعها تحت جهاز المراقبة الذي اشار الي وجود هبوط حاد في ضغط الدم وانخفاض نسبة الأكسجين.

وأوضح انه اثناء الفحص الطبي للحالة تبين أن النزيف يزداد تباعاً ، حيث تم اعطاء المريضة المحاليل الوريدية (محلول ملحي ) ثلاث مرات لرفع ضغط الدم ونقل المريضة بصورة عاجلة الي قسم العناية المركزة بالمستشفى والبدء بعمل التنفس الصناعي لها واعطاءها العلاجات الوريدية من مضادات حيوية وعلاجات لرفع ضغط الدم الذي كان من الصعب الشديد رفعه الي المستوي الطبيعي ، وبعد التشاور مع طاقم الأطباء في القسم تم اعطاءها Cortisone لرفع ضغط الدم .

وأشار المصري كان من الممكن توقف عمل الكلي نتيجة تحلل الأنسجة . وأن تهيج المريضة والحركات اللا إرادية اضطرنا الي استخدام التخدير والذي تم اختياره بعناية بحيث لا يؤثر علي ضغط الدم.

ولفت أنه خلال مرحلة العلاج واجهنا مشكلة فشل رئوي غير متوقع ( متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ) والتي شكلت مشكلة اضافية لحالة المريضة ، مما اضطرنا للتعامل معها بشكل حثيت لتجاوز هذه الأزمة.

إضافة الي انه كان يتم متابعة الحالة يوميا من خلال مدير المستشفى والمدير الطبي عبر اللقاء الصباحي والأخذ بأفضل التحديثات العلمية والعلاجية.

وخلال رحلة علاجها لاحظنا تحسن بطئ في الوضع العام للطفلة وعليه تم البدء بخطة الاستغناء عن العلاجات التي ترفع ضغط الدم.

وبعدها بيومين بدء عملية الفطام عن جهاز التنفس الصناعي تلاها فصل الحالة عن جهاز التنفس الصناعي حيث بدأت تظهر علامات اليقظة والاستيعاب لدي الطفلة.

وفي اليوم الأخير كانت الطفلة في وضع صحي جيد وبدأت تتناول الأغذية سهلة البلع والسوائل وقد سمح للأم بالبقاء مع الطفلة حرصا علي وضعها النفسي حيث انها كانت في غرفة العزل.

خرجت الحالة يوم الاثنين الموافق 23/12/2019 ( بعد علاج استمر (10 أيام) ) الي الأقسام الداخلية في المستشفى وهي في وضع جيد جدا عدا التقرحات الجلدية التي تستلزم متابعتها بصورة حثيثة مع اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل.

من ناحيته ، أوضح الدكتور زياد المصري أن هذا المرض الخطير التهاب السحايا ( مرض المكورات السحائي) من نوع ((ب))

fulminant meningococcemia والذي ينتشر بشكل خاص في مدينة غزة و شمال قطاع غزة وهو الأخطر علي الاطلاق اذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب قد يودي بحياة المريض بنسبة مرتفعة جدا.

وفي الختام شكر الدكتور زياد جميع العاملين علي يقظتهم وحرصهم علي المرضى وسرعة التعامل مع الحالات علي مدار الساعة وخلال الاجازات والعطل الرسمية مما يسهم بشكل ملحوظ في انقاذ حياة المرضى.

من جهته ،عبر الدكتور ماجد حمادة مدير المستشفى عن فخره بهذه الجهود المتميزة في خدمة أطفالنا مشيرا الي ان قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة يشكل صمام الأمان لسكان المناطق الشرقية و قطاع غزة شاكرا جهود جميع الطواقم الساهرة علي سلامة المرضى.