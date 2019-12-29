وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يشارك في لقاء المثقفين والوجهاء والمخاتير وكالة الرأي الفلسطينية شهادات جديدة لقاصرين تعرّضوا للتعذيب على يد الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الدرة ينقذ حياة طفلة أصيبت بحالة التهاب سحايا وكالة الرأي الفلسطينية التربية والتعليم تجتمع بالعاملين في قسم الشؤون الإدارية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسى يستقبل شحنة أدوية لمرضى التليف الكيسي وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت" يفتتح دورة مساعد مفوض التدريب الكشفي( نحو عالم كشفي أفضل ) وكالة الرأي الفلسطينية اقتصاد خانيونس يعقد محاضرة حول المواصفات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية " الشباب والرياضة " توزع شيكات القرض الحسن للزواج وكالة الرأي الفلسطينية الفوج الثاني من معتمري غزة يغادر للديار الحجازية وكالة الرأي الفلسطينية التنظيم والإدارة بالداخلية تنظم محاضرة حول "مصادر القوة عند القائد "
أخبار » أخبار الأسرى

شهادات جديدة لقاصرين تعرّضوا للتعذيب على يد الاحتلال

29 كانون أول / ديسمبر 2019 12:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، شهادات لمعتقلين قاصرين تعرّضوا للتعذيب خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز في مراكز التوقيف والتحقيق، وخلال عمليات النقل للمحاكم.

جاء ذلك بعد زيارة محامية هيئة الأسرى لعدد من الأسرى القاصرين في سجني "الدامون ومجدو"، إذ أفاد المعتقل القاصر معتصم أنور شيخة (17 عاماً)، من مخيم شعفاط في القدس، بأن قوّات المستعربين قامت باعتقاله أثناء مروره بشوارع المخيم، ونقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية"، والذي قبع فيه لمدّة (30) يوماً، وهناك تعرّض للضرب المبرح بعد نقله لغرفة لا تحتوي على كاميرات المراقبة.

أوضح المعتقلان عبد المنعم النتشة (17 عاماً)، وأسامة طه (16 عاماً)، من مخيم شعفاط، أن قوّات الاحتلال اعتقلتهما أثناء مرورهما عبر شوارع المخيم أيضاً، وقيدتهما ونقلتهما إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معهما لمدّة أربع ساعات، وبعدها نُقلا إلى "المسكوبية"، حيث تعرّضا للضّرب والإهانة والشّتم.

وأشار المعتقل النتشة إلى أن قوّات "النحشون" تعرّضت له بالضرب أكثر من مرة خلال عمليات نقله لحضور المحاكم، وفي إحدى المرّات اعتدت عليه لمجّرد حديثه مع والدته أثناء حضورها لمحكمته، فيما بيّن المعتقل أسامة طه أن "النحشون" أطلقت عليه كلبا بوليسيا خلال نقله لحضور محكمته؛ ما أدّى إلى سقوطه أرضاً.

وأكّد المعتقل القاصر عبد الرحمن أبو ليلى (17 عاماً) من نابلس، أن قوّات الاحتلال اعتقلته من مكان عمله في مدينة "عكا"، وذلك بعد تخفّيهم بالزّي المدني، ونقلوه لمركز توقيف وتحقيق "بيتح تكفا" الذي احتجز فيه لعشرة أيام في غرفة عزل انفرادي، وتعرّض للتحقيق لساعات طويلة وهو مقيّد اليدين.

إلى ذلك أفاد المعتقل القاصر أوس رائد رشيد (16 عاماً)، من جنين، بأن قوّات الاحتلال اعتقلته من منزله بعد تحطيم بوّابته واقتحام غرفته وهو نائم، موجّهين أسلحتهم نحوه، وردّاً على بكاء والدته وصراخها اعتدوا عليه بالضّرب المبرح أمامها، واحتجزوه لنحو عشر ساعات على حاجز الجلمة وهو مقيّد ومعصوب العينين.

يشار إلى أن المعتقلين شيخة والنتشة وطه يقبعون في معتقل "الدامون"، فيما يقبع المعتقلان أبو ليلى ورشيد في "مجدو".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر كسوة الشتاء لـ (1000) طفل وطفلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟