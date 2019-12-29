تعليم شمال غزة يشارك في لقاء المثقفين والوجهاء والمخاتير

غزة- الرأي

شاركت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة ممثلةً بمديرها أ. نبيل العرابيد، والمدير الإداري أ. جواد صالحة، وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين في المديرية، في اللقاء التوجيهي الذي نظمته هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في شمال غزة للمثقفين والوجهاء والمخاتير، وذلك في قاعة السلامة الخيرية بشمال غزة.

وأشاد أ. العرابيد بالدور الفاعل الذي تقوم به هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في شمال غزة في نشر الثقافة الوطنية والتشبيك بين المؤسسات الحكومية المختلفة والمجتمع المحلي، للوقوف على نقاط الضعف والقوة في الميدان الحكومي والعمل على خلق رؤية إدارية موحدة وواقعية تنطلق من الحاجة الفعلية للمواطن.

هذا واستعرض أ. العرابيد جملة من الإنجازات التي حققها قطاع التعليم في الآونة الأخيرة، والإجراءات التي تم اتخاذها للنهوض بالعملية التربوية.

وأكد على ضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات لاستشراف حاجة المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وتحسينها بما يتناسب مع حاجة المجتمع.