مديرية شرق غزة تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة " نداء القدس 2"

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة الطلبة الفائزين في مسابقة " نداء القدس 2" والتي عقدت في مبحث الدراسات الاجتماعية واستهدفت طلبة الصف السابع الأساسي.

وتأتي هذه المسابقة الالكترونية في إطار تحسين المستوى التحصيلي لأبنائنا الطلبة وتطوير قدراتهم الإبداعية، وتكوين مهارة إيجاد الحلول المناسبة للأسئلة العلمية، وترسيخ مبدأ الاطلاع وزيادة التحصيل العلمي علماً أن المسابقة شاركت بها جميع مدارس المديرية واستهدفت طلبة الصف السابع الأساسي.

وحضر التكريم التي تم بالمديرية أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية و أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية و أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية التربوي ومشرفي مبحث الدراسات الاجتماعية بالمديرية وهم أ. محمد المملوك مشرف مبحث الجغرافيا و أ. علاء قويدر مشرف مبحث التاريخ و أ. سميرة فرحات مشرفة مبحث التاريخ و أ. اعتماد سكيك مشرفة مبحث الجغرافيا بالإضافة إلى الطلبة المحتفى بهم ومدرائهم.

بدوره، ثمن أ. أبو زعيتر جهود جميع القائمين على هذه المسابقة الهادفة كما وهنأ الفائزين فيها مؤكداً على أهمية مثل هذه المسابقات في زيادة المستوى التحصيلي للطلبة وترسيخ مبدأ الاطلاع لديهم.

يشار أن هذه المسابقة من تنفيذ مشرفي مبحث الدراسات الاجتماعية بالمديرية.