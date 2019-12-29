مباحث التموين والمعادن الثمينة تتفقد سـوق الذهب برفح

غزة- الرأي

نظمت دائرة مباحث التموين المركزية -قسم المعادن الثمينة والذهب بوزارة الداخلية جولة تفتيشية على سوق الذهب بمحافظة رفح -جنوب قطاع غزة، للتفتيش على المنظومة الالكترونية المحوسبة للذهب وسجل قيد المشتريات وللتأكد من التزام التجار بالتعليمات والقوانين المعمول بها والتفتيش على الفواتير والاختام والموازين.

وقال الرائد أحمد قنيطة مدير مباحث التموين إن تجار وأصحاب محلات بيع الذهب في محافظة رفح أبدوا التزامًا كبيرًا بالتعليمات والقوانين الخاصة بالذهب ولم تسجل أي حالة مخالفة للقوانين.

وأوضح الرائد حماد أبو جزر مدير مباحث رفح، أن الحملات التفتيشية المستمرة على محلات الذهب، تأتي للتأكد من مطابقة الذهب للمواصفات القياسية، وعدم تلاعب البعض بالأسعار إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق لضمان قانونية البيع والشراء.