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تعليم شرق غزة تكرم المشاركين في دورتي أمن المعلومات وسكرتاريا المدارس

29 كانون أول / ديسمبر 2019 12:21

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غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة المشاركين في دورتي أمن المعلومات التقنية وتدريب سكرتاريا المدارس.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في المعهد التربوي لشرق غزة بحضور أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية ،أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ،أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ومصطفي مصبح رئيس قس.م الإدارات التربوية ، م. رائد السرحي رئيس قسم الحاسوب، أ. أشرف فروانه رئيس قسم التخطيط التربوي ،أ. حنان زقوت مشرف المعهد التربوي ،د. على أبو سعدة مديردائرة التدريب الإداري في المعهد الوطني للتدريب بالوزارة.

وشارك في دورة أمن المعلومات التقنية 90 مدير مدرسة حاضر فيها أ. أِشرف فروانه ، أ. رائد السرحي ، فيما شارك في دورة السكرتاريا 90 من سكرتاريا المدارس حاضر فيها أ. فارس الكولك ، أ. مصطفي مصبح ، أ. رائد السرحي ، أ. أشرف فروانة .

وأكد أ.نور الدين أن المديرية تسعي للنهوض بقدرات المدراء والسكرتاريا من خلال هذه الدورات ، مقدماً شكره لكل من ساهم في انجاح هذه الدورة من المدربين والمعهد التربوي.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات علي المدربين والمشاركين في الدورتين .

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