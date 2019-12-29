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الاحتلال يهدد بسحب هويات معتقلين من العيسوية

29 كانون أول / ديسمبر 2019 12:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معتقلين مقدسيين ومن العيسوية وذويهم بمصادرة هوياتهم، في حال مشاركتهم بمواجهات مع جنود الاحتلال.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن عدد ممن اعتقلوا فجر اليوم من منازلهم في بلدة العيسوية، وتحذيرهم من مشاركتهم أو أولادهم "بإلقاء الحجارة والمواجهات في البلدة"، وهددت بتحويل ملفهم لوزارة الداخلية "لسحب هوياتهم" في حال مخالفة ذلك.

وذكرت أن "سحب الهويات" بحاجة لإجراءات طويلة ومعقدة ومن غير السهل تنفيذ التهديد".

وشمل قرار الإفراج كلا من: زكريا عليان، وسامي عبيد، ومراد عبيد، وفادي مصطفى، ومروان داري، وسامر عبيد، ومحمود كايد، وجمال عطية، ومحمد زهرة، ومحمود ناصر، وفادي عليان.

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