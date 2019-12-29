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تدخل خان يونس ينظم طابور أركان لعناصره

29 كانون أول / ديسمبر 2019 12:33

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غزة- الرأي

عقدت قوات التدخل وحفظ النظام بمحافظة خان يونس صباح اليوم طابور أركان لجميع القوة العاملة من ضباط وصف ضباط وأفراد وذلك في مقرها غرب المحافظة، وذلك بحضور مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، و العقيد إسماعيل أبو راشد مدير قوات التدخل وحفظ النظام بالشرطة الفلسطينية، والعقيد عماد الغلبان نائب مدير شرطة محافظة خان يونس، والرائد سلمي البيوك مدير قوات التدخل بخان يونس.

بدوره، أشاد مدير عام الشرطة بجهود تدخل خان يونس على الأداء الرائع والانضباط العالي واعتبرها أفضل وحدات التدخل وحفظ النظام، موضحاً أن الخطط القادمة تتجه نحو رفع كفاءة عناصر التدخل التدريبية حتى يصبح الجميع على كامل الجهوزية.

وأوصى مدير عام الشرطة كوادر التدخل بتقوى الله تجاه أبناء شعبنا، مؤكداً ضرورة وقوفنا بقوة وحزم تجاه كل ظالم حتى نأخذ الحق منه للمظلوم، واعداً إياهم بزيارة تفقدية أخرى في القريب

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