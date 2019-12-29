المتابعة الميدانية بوزارة الاقتصاد تتفقد مقالع الرمال بغزة

غزة- الرأي

اجرى أ. عبد القادر بنات مدير عام مديرية المصادر الطبيعية جولة تفقدية لمقالع الرمال في محافظة غزة، للإشراف على العمل الميداني لمقالع الرمال والاطلاع على سير العمل، وذلك ​في إطار المتابعة التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة لمديرية المصادر والموارد الطبيعية دائرة مقالع الرمال..

بدوره، أضح بنات ان الطواقم الميدانية تعمل من اجل المحافظة على مصادر الرمال وتوفير الرمال والطين للمواطنين.

من جهته، قال مدير دائرة مقالع الرمال م. محمد المدهون ان الطواقم الميدانية تشرف وتراقب العمل في المقالع وعملية تحميل السيارات المحملة بالرمال والطين، حيث يتم توجيه المقاولين للتحميل من المقالع، وتسوية الأراضي التي يتم تجريفها.