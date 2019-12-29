الشباب والرياضة تفتتح بطولة المؤسسات والمراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة بطولة المؤسسات والمراكز الشبابية ،لخماسيات كرة القدم على صالة سعد صايل بمدينة غزة ،برعاية من منظمة فور شباب العالمية فلسطين .

وجاءت نتائج اليوم الأول فوز فريق مركز حضارة على مركز عيون الغد " 5_1 " ،وفوز مركز ابتسامة على مركز مهارات " 4 _2 " ،بينما تخطى مركز القيادة نظيره التواصل بنتيجة " 4 _ 3 " ،وفي آخر مباريات اليوم الأول فاز مركز الجسد الواحد على مركز رسالة خير بضربات الترجيح " 3_2 " ،بعد تعادلهما ايجابيا بهدفين لكل منهما .

وستستكمل البطولة صباح الغد بإقامة الدور نصف النهائي ،والنهائي لتحديد البطل والوصيف ،حيث سيتم تتويج الفرق وتوزيع الكؤوس والميداليات .