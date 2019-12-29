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الاقتصاد بالتنسيق مع سلطة الأراضي تحدد مناسيب مقالع الرمال

29 كانون أول / ديسمبر 2019 01:12

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غزة- الرأي

قامت دائرة مقالع الرمال بوزارة الاقتصاد بالتنسيق مع سلطة الأراضي لتحديد مناسيب اراضي المواطنين التي يمكن الاستفادة منها كمقالع للرمال ،​وذلك في إطار المتابعة التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة مديرية المصادر والموارد الطبيعية دائرة مقالع الرمال، .
وقال أ. عبد القادر بنات مدير عام المصادر الطبيعية، ان الدائرة تعمل بالتنسيق مع سلطة الأرضي على تحديد مناسيب أراضي المواطنين للاستفادة منها كمقلع لتوفير الرمال للمواطنين في مدينة خان يونس.
وحضر التنسيب مدير عام المصادر الطبيعية أ. عبد القادر بنات، ومدير دائرة مقالع الرمال م. محمد المدهون، وحضر عن سلطة الاراضي م. حسن السرحي مدير عام الأملاك الحكومية.

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