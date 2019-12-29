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متوسط هطول الأمطار بلغ 28.7

الزراعة: بيت حانون وجباليا الأكثر هطولًا للأمطار بالمنخفض الأخير

29 كانون أول / ديسمبر 2019 01:30

غزة- الرأي

أفادت وزارة الزراعة بأن متوسط الأمطار التي هطلت على قطاع غزة خلال الساعات الماضية بلغ 28.7 ملم بكمية 31 مليون متر مكعب.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أعلى نسبة هطول للأمطار كانت في منطقتي بيت حانون وجباليا شمال قطاع غزة بـ 78 ملم، مشيرةً إلى أن عدد ِأيام هطول الأمطار لهذا الموسم بلغت 12 يومًا.

وجددت دعوتها لوسائل الإعلام والباحثين والمعنيين، إلى إستقاء معلوماتهم عن كميات الأمطار من مصادرها الرسمية الموقع الالكتروني للوزارة، منوهةً إلى أن أجهزة قياس الأمطار التابعة لها منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.

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