الشفاء الطبى ينهى اجراء ثلاث عمليات زراعة كلى ضمن المرحلة (24)

غزة- الرأي-نهى مسلم

أنهى الفريق الجراحى البريطانى المتخصص بزراعة الكلى بالشراكة مع الطاقم المحلى برئاسة د.عبد الله القيشاوى رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبى ، اجراء زراعة كلى لثلاثة مرضى ضمن المرحلة الرابعة والعشرين،ليصل عددهم الى (76) عملية.

بدوره، أوضح د.القيشاوى ، أنه تم إجراء ثلاث عمليات زراعة كلى جديدة علي يد الجراح والطبيب الفلسطيني الأصل د. عبدالقادر حماد استشارى زراعة الأعضاء فى مستشفى ليفربول ببريطانيا ، والذى أجرى عملية استئصال الكلي من المتبرع بأحدث تقنية عن طريق المنظار.

وثمن جهوده المتواصلة و المعطاءة للتخفيف من معاناة مرضي الفشل الكلوي على ماكينات الديلزة ومعاناة السفر،ولإدارة مجمع الشفاء الطبي ممثلة بمديرها العام د. محمد أبوسلمية علي التسهيلات التي قدمها لإجراء العمليات بكل يسر.

و أكد د. القيشاوى :" على أن تضافر جهود الطواقم الطبية فى أقسام جراحة المسالك البولية والكلي الصناعية والاشعة التداخلية وتمريض جراحة القلب والصدر الطواقم و العناية المكثفة ،أثمر نتاجها فى نجاح عمليات زراعة الكلى لتصل إلى 95% ،موجها شكره لمنسق مشروع زراعة الكلى الحكيم خضر حسونة لدوره الكبير والهام في تحضير مرضى زراعة الكلي ومتابعتهم، مثمناً الدور الكبير من قبل الداعمين فى مشروع عون المريض الفقير الممول من مؤسسة وقف الواقفين- جنوب افريقيا .