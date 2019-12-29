تعرض ميناء غزة ودير البلح لأضرار جسيمة جراء المنخفض الأخير

غزة - الرأي

قالت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات إن ميناء غزة البحري وميناء دير البلح تعرضا لأضرار جسيمة جراء المنخفض الجوي الأخير.

وأضافت سلطة الموانئ، إن الأمواج الكبيرة أحدثت ضررا كبيرا داخل اللسان البحري بميناء غزة، وأدت إلى تصدع في الجدار كما أحدثت الأمواج أضرارا كبيرة بميناء دير البلح حيث جرفت الأمواج سور الحماية لغرف الصيادين الأمر الذي أدى إلى تضرر كبير في غرف الصيادين وهي مهدد بالانهيار جراء تآكل الرمال من تحتها.

وذكر مدير ميناء غزة البحري محمد حمو، أن النوة الأخيرة أحدثت أضرار كبيرة في كاسر الموج ويحتاج الميناء إلى عمل خطة طوارئ بشكل سريع لمعالجة آثار المنخفض خاصة، مضيفا: "نحن في بداية فصل الشتاء وقد تؤدي نوات أخرى إلى تأكل كاسر الموج، واللسان يحتاج إلى إزالة الرمال التي حدثت بفعل المد والجذر".

من جهته، طالب نقيب الصيادين نزار عياش كافة الجهات المختصة إلى ضرورة الإسراع في عمل خطة طوارئ لإنقاذ ميناء دير البلح والمحافظة على قوارب الصيادين التي تضرر عدد كبير منهم جراء النوة.