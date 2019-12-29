الأسير زهران يواصل الإضراب لليوم الـ98 على التوالي

رام الله - الرأي

يواصل الأسير المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحمد عمر زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشغل برام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 98 على التوالي وسط تدهور خطير في صحته.

وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الأحد، إن الاحتلال يماطل في الاستجابة لمطالب الأسير زهران، الذي يتعرض للموت البطيء في السجن.

وأكد أن الأسير زهران يواجه ظروفًا صحية صعبة للغاية في سجن "عيادة الرملة" حيث نقل إليها مؤخراً من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي وقد نقص وزنه ما يزيد عن 30 كيلوجرام ، ويعانى من خلل في عمل القلب ، وأوجاع مستمرة في المعدة وهزال وغثيان، وعدم القدرة على الوقوف أو الحركة، وصداع مستمر.

وذكر أن زهران أسير سابق كان أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال على عدة اعتقالات، وأعيد اعتقاله في شهر مارس الماضي وصدر بحقه قرار إداري وحين التجديد له لمرة ثانية خاض إضراب عن الطعام استمر38 يوماً، وعلقه بعد التوصل لاتفاق بإطلاق سراحه في أكتوبر، إلا أن الاحتلال لم يوفى بوعوده وجدد له الإداري لمرة ثالثة، مما دفعه لخوض إضراب للمرة الثانية خلال هذا الاعتقال.