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تعليم شرق خان يونس يواصل التدريب لمسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية

29 كانون أول / ديسمبر 2019 02:24

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غزة- الرأي

واصلت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس تدريب الفرق المشاركة في (مسابقة تحدي العائلات للذكاء الاصطناعي العالمية)، بحضور مدير التعليم أ. سليمان شعت، ومدير الدائرة الفنية أ. سعيد قديح، والفريق المشرف على عملية التدريب رئيس قسم التقنيات التربوية م. أسماء أبو موسى، ومشرف مبحث التكنولوجيا د. رمزي شقفة، وبمشاركة معلمات مبحث تكنولوجيا المعلومات بالمدارس التابعة لمديرية شرق خان يونس.

بدوره، ثمّن شعت جهود القائمين على هذه الدورة، مؤكدًا أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعي مديرية شرق خان يونس لاكتشاف المواهب الطلابية في مجال البرمجة ورعايتها وتوجيهها التوجيه السليم، لتمكينهم من مواجهة المشكلات التي قد تعترضهم بأسلوب علمي، وبالتالي المساهمة في رفعة المجتمع ورقيه، معربًا عن أمله أن تحقق مديرية شرق خان يونس مراكز متقدمة في هذه المسابقة على مستوى الوطن.

من ناحيتها ، أوضحت م. أبو موسى أن المسابقة تستهدف الطلبة من سن 8 سنوات حتى 16 سنة بالإضافة إلى عائلاتهم، حيث يتم تدريبهم على دروس الموقع تمهيدًا لإنتاج الفيديوهات الترويجية للمشاريع الخاصة بالفرق، مشيرة إلى أن الهدف من التدريب على المسابقة مناقشة دروس الموقع مع الفرق المشاركة في تحدي العائلات للذكاء الاصطناعي، حيث تشارك في المسابقة خمسة فرق، أربعة فرق منها ضمن الفئة العليا، والفريق الخامس في مرحلة الصغار.

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