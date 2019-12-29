د. أبو الريش : " الأونروا " شريك رئيس في تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش حرص وزارته على تحقيق تكامل الخدمة الصحية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ، كونها شريك رئيس في تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ، جاء ذلك خلال زيارته مع طاقم وزاري ضم الوكلاء المساعدون د. مدحت محيسن و م. أسامة قاسم لعيادة بيت حانون التابعة لوكالة الغوث الأونروا .

وقال د. أبو الريش : " أن الاونروا تقدم الجزء الاكبر من خدمات الرعاية الاولية لنحو 68 % من اللاجئين المسجلين في قطاع غزة ، ونحن نتابع الاجراءات وخطوات التطوير لنوعية الخدمة المقدمة في مراكزها الصحية ، ونحن اليوم أمام نموذج متقدم على المستوى الاداري والفني المباشر ، الأمر الذي يزيد من اصرارنا على تحقيق اعلى درجات التعاون والشراكة " .

وعبر عن فخره واعتزازه بمستويات الخدمة المقدمة التي يعبر عنها مدى تفاعل الكادر مع تغيرات العمل الايجابية ، وحالة الدعم المجتمعي ورضى المرضى عن الخدمة وبرامج التوعية الصحية المنفذة .

من ناحيتها، اعتبرت رئيس برنامج الصحة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا د. غادة الجدبة ، هذه الزيارة بأنها رسالة دعم كبير وتأكيد على العمل مع وزارة الصحة كفريق واحد على قاعدة الايمان الراسخ بأهمية تقديم خدمة صحية ذات جودة .

وتجول وكيل الوزارة والوفد المرافق في عدد من أقسام العيادة واطلع من طاقم العيادة على آليات العمل فيها حيث قدمت د. رندة مسعود مديرة العيادة لمحة عن انظمة العمل والبرامج المحوسبة ، وبرامج التوعية الصحية خاصة برنامج الرعاية الشاملة لمرضى سكر الدم .