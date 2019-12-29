وزارة الأسرى توزع كسوة الشتاء على أبناء الأسرى بمحافظات غزة

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأسرى والمحررين، بتنفيذ حملة (شتاء دافئ) الثانية، والتي تستهدف أبناء أسرى قطاع غزة المتواجدين داخل سجون الاحتلال، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي والنفسي لأبناء الأسرى ورعايتهم.

بدوره، أوضح مدير الإعلام إسلام عبده أن هذه الحملة تأتي من منطلق حرص الوزارة الدائم على دعم أبناء الأسرى والاهتمام بهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها أن تخفف ولو جزء بسيط من معاناتهم، وهم محرومين من رؤية آبائهم.

وأشار عبده أن هذا المشروع يستهدف جميع أبناء الأسرى من الفئة العمرية ( 6 سنوات وحتى 15 سنة، يشمل توزيع (جاكيت، وبنطالون، حقيبة مدرسية) وقد استفاد من هذا المشروع ما يقارب "296" من ابناء الاسرى ذكوراً واناث .

وأكد عبده أن الوزارة تبذل كل ما بوسعها في سبيل التخفيف من معاناة ذوي الأسرى وأبنائهم، وهي تأتي لمسة وفاء لإدخال الفرحة والسرور، خاصة في ظل الحرمان الذي يعيشونه.