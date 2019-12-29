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الخارجية: سياسة هدم المنازل وتهجير المواطنين جريمة حرب

29 كانون أول / ديسمبر 2019 04:17

رام الله - الرأي:

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سياسة الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة الاحتلال والتوجه العام الإسرائيلي القائم على التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم. معربة عن إدانتها الشديدة لعمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين.

وشدد الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد، على أن عمليات هدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وقالت الخارجية :" لا يكفي أن تحصيل رخص البناء أصبح من المستحيلات تحت الاحتلال، ناهيك عن التكاليف الباهظة وغير المعقولة التي تفرضها سلطات الاحتلال على من يحظى بالموافقة، وناهيك عن فترة الانتظار الطويلة لتحصيل أي ترخيص قد تفوق في بعض الأحيان العمر الافتراضي للشخص نفسه”.

وتابعت: " كل هذه التعقيدات التي تفرضها سلطات الاحتلال تتحول الى عملية تعجيز مقصودة وممنهجة بهدف طرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم لإحلال المستوطنين المستعمرين اليهود مكانهم، إضافة الى ترويع المواطنين لمنعهم من الإقدام على أخذ القانون بيدهم، والبدء بالبناء وفق احتياجاتهم الطبيعية بعد طول انتظار لتراخيص لن يحصلوا عليها”.

وأوضحت الخارجية أن هدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص، حيث أقدم الاحتلال على هدم عشرات البنايات في واد الحمص بالرغم من امتلاكها للتراخيص القانونية اللازمة من قبل السلطة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في المنطقة التي بنيت عليها”.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنه في تقريره الشهري الأخير كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “اوتشا” أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينياً.

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