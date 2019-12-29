وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى توزع كسوة الشتاء على أبناء الأسرى بمحافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية د. أبو الريش : " الأونروا " شريك رئيس في تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يواصل التدريب لمسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية وكالة الرأي الفلسطينية الأسير زهران يواصل الإضراب لليوم الـ98 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار صوب الشبان في تقوع دون إصابات وكالة الرأي الفلسطينية تعرض ميناء غزة ودير البلح لأضرار جسيمة جراء المنخفض الأخير وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء الطبى ينهى اجراء ثلاث عمليات زراعة كلى ضمن المرحلة (24) وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: بيت حانون وجباليا الأكثر هطولًا للأمطار بالمنخفض الأخير وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد بالتنسيق مع سلطة الأراضي تحدد مناسيب مقالع الرمال وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتلف 280 كيلو من قطع الدجاج غير صالح للاستهلاك الأدمي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وفد من حماس يهنئ مسيحيي غزة بأعياد الميلاد

29 كانون أول / ديسمبر 2019 04:36

وفد من حماس يهنئ مسيحيي غزة بأعياد الميلاد
وفد من حماس يهنئ مسيحيي غزة بأعياد الميلاد

غزة – الرأي:

هنأ وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة بأعياد الميلاد.

وضم الوفد كلا من القيادي في الحركة باسم نعيم، والناطق باسم الحركة فوزي برهوم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو.

وقال نعيم خلال كلمة له إن قيادة حركة حماس وكوادرها في الداخل والخارج يقدمون التهنئة لشركائنا في الوطن والمصير بمناسبة أعياد الميلاد، مرسلين التمنيات القلبية الصادقة بأن يأتي العام القادم وننعم نحن وهم بالصحة والعافية.

وتمنى أن نصلي جميعا في القدس العام القادم، وأن يتحرر وطننا، وتعود لحمتنا الوطنية، وينتهي هذا الانقسام البغيض.

ودان نعيم منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة كنيسة المهد في بيت لحم، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني بغض النظر عن الدين أو الطائفة، وهو يمنع المسيحيين من زيارة كنيستي المهد والقيامة، كما يمنع المسلمين من زيارة المسجد الأقصى.

وأكد نعيم أن سياسة الاحتلال تستهدف فصل قطاع غزة عن الوطن، ومحو ذاكرة الأجيال الجديدة، ومنعها من الارتباط بالوطن ومعالمه من خلال منع أبناء غزة مسلمين ومسيحيين من زيارة الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم.

وأشار إلى أن سياسة الاحتلال منذ نشأته استهدفت جميع الأديان، والشواهد التاريخية كثيرة في استهداف الكنائس والرهبان، مؤكدا أن استمرار هذا الظلم يدفع نحو نهاية هذا الكيان العنصري.

من جهته رحب راعي الطائفة الكاثوليكية في غزة الأب جبرائيل رومانيلي بزيارة وفد الحركة، متمنياً لكل الفلسطينيين أن ينعموا بالحرية والاستقلال، والعدالة والسلام.

وأكد موقف الكنيسة الكاثوليكية بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة لكل الفلسطينيين، لذلك اعترفت دولة الفاتيكان بدولة فلسطين، وقد أكد البابا مرارا حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وتمنى رومانيلي استمرار حالة الوئام في فلسطين، وأن ينتهي الانقسام، وتتحقق الوحدة الفلسطينية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر كسوة الشتاء لـ (1000) طفل وطفلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟