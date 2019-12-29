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الاحتلال يجدد أمر إبعاد شاب مقدسي عن الأقصى

29 كانون أول / ديسمبر 2019 05:30

الضفة المحتلة-الرأي:

جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، لمواطن مقدسي، لمدة ستة شهور.

وذكر الشاب نظام أبو رموز، أنه تسلم قرار إبعاد جديد عن المسجد الأقصى بعد أن منع من دخوله لمدة ثمانية أشهر.

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