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الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

30 كانون أول / ديسمبر 2019 08:43

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم  وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يبقى الجو يوم الاربعاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة، وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية،  والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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