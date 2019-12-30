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الاحتلال اعتقل 134 مواطنًا من غزة خلال 2019

30 كانون أول / ديسمبر 2019 09:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قال الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت (134) فلسطينيا من قطاع غزة خلال عام 2019.

وأضاف فروانة في بيان صحفي، أن (13) مواطنا منهم اعتقلوا على حاجز بيت حانون/ايرز، أثناء تنقلهم من والى القطاع، أو بعد اجراء مقابلات هناك لغرض السماح لهم بالعبور، مشيرا إلى أن (37) مواطنا تم اعتقالهم في عرض البحر وهم من العاملين في مهنة الصيد.

وذكر أن (84) مواطنا تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 .

وأشار فروانة إلى أن عشرات المواطنين ممن تنقلوا عبر حاجز بيت حانون/اير اضطروا للانتظار طويلا، وبعضهم تم احتجازهم لساعات عديدة وآخرين تم استجوابهم قبل السماح لهم بالمرور، حيث جعلت سلطات الاحتلال من الحاجز مصيدة للاعتقال ومكانا للضغط على المواطنين، واحيانا للابتزاز والمساومة.

واعتبر أن الاعتقالات "جزء من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني بهدف القمع والترهيب والانتقام، ولكن من الملاحظ تزايد محاولات التسلل واجتياز الحدود، والتي أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة".

وشدد فروانة على أن هذا الأمر يستدعي من الجميع التوقف أمام هذه الظاهرة ودراسة أسبابها ودوافعها ومواجهة تداعياتها ومخاطرها، والتحرك الجاد والعمل على ضبط عمليات التسلل ووقف العشوائية منها، خاصة وأن جميع من نجحوا في اجتياز الحدود كان مصيرهم الاعتقال.

وأكد على أهمية تثقيف المواطنين في قطاع غزة، وتوعيتهم بما يمكن أن يتعرضوا له، من استجواب وضغط ومساومة، وتعذيب، وكيفية مواجهة كل ذلك، خلال تنقلهم عبر حاجز بيت حانونن أو أثناء احتجازهم واعتقالهم، بما يضمن حماية الفرد ودائرته الاجتماعية، ويقلل من مخاطر الاعتقال وتأثيراته السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

يذكر أن نحو (300) مواطن من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأسير ضياء الأغا والمعتقل منذ أكثر من 27 سنة، هو أقدمهم ويُعتبر عميد أسرى قطاع غزة.

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