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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376) الاثنين 30/12/2019

30 كانون أول / ديسمبر 2019 09:55

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376)    الاثنين 30/12/2019

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30 كانون أول (ديسمبر)

  • 2004م توغل صهيوني في مدينة خان يونس نتج عنه 8 شهداء و 16 جريحاً وهدم 16 مترا في عملية توغل صهيوني جديدة لمدينة خانيونس ونجاة أحد قادة الجبهة الديمقراطية من محاولة اغتيال وهو القيادي طلال أبو ظريفة.
  • 2003م مروحيّات العدو الصهيوني تنفّذ عمليّة اغتيالٍ فاشلة كانت تستهدف كادرين من كتائب القسّام في مدينة غزة ، إلا أنهما نجيا من محاولة الاغتيال ، و أدّت العمليّة إلى إصابة 11ممدنياً فلسطينياً بجراحٍ مختلفة .
  • 1996م السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل" تتوصلان إلى اتفاق لإعادة انتشار جيش الاحتلال الصهيوني من مدينة الخليل في الضفة الغربية.
  • 1968م تأسيس جبهة التحرير العربية والتي يقودها البعثيون, ويعتبر تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي نقلة نوعية على مستوى النضال القومي العربي والوطني الفلسطيني نظراً للعلاقة الخاصة التي ربطت البعث بالقضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي ربطت الأهداف القومية في الوحدة والحرية والاشتراكية بالقضية الفلسطينية، الذي كان الحزب وما زال يؤكد على أنها القضية العربية وجوهر الصراع القومي العربي- الصهيوني.
  • 1964م المؤتمر الصهيوني السادس والعشرون بالقدس الذي انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 30/12/1964م إلى 10/1/1965م وقد تمثل الموضوع الرئيسي الذي تمحور النقاش حوله في الشعار الذي طرحه رئيس فرع اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية وكانت مهمة هذا المؤتمر تعميق الوعي الصهيوني ونشره والمحافظة على وحدة الشعب اليهودي وتميزه واستمرار الاعتراف برسالة دولة "إسرائيل" من أجل ضمان مستقبل اليهود.
  • 1947 م عصابة الأرغون اليهودية تقتل ثلاثة وعشرين عربياً وتجرح خمسة وسبعين آخرين في هجمات إرهابية في ضواحي حيفا.
  • 1947م عصابة الارغون الصهيونية تلقي قنبلة على عمال فلسطينيين في مصفاة النفط في حيفا فتقتل 6 أشخاص وتجرح 42، ولكن العمال الفلسطينيين ينتقمون بقتل 41معلاماً يهودياً كانوا يعملون في مصفاة ورداً على ذلك هاجمت عصابة الهاغاناة الإرهابية بلد الشيخ قرب حيفا وقتلت 17 فلسطينياً وجرحت 33 آخرين.
  • 1947م ألقت عصابة الارغون الصهيونية من سيارة مسرعة في القدس قنبلة انفجرت فقتلت 11معربياً واثنين من البريطانيين.
  • 1948م مجزرة الصفصاف وهي قرية عربية فلسطينية تقع في قضاء صفد، وقد دخلت القوات الصهيونية هذه القرية وأخذت 52مرجلاً من أهلها ثم أطلقت النار عليهم فاستشهد منهم 10، وقد ناشدتها النساء الرحمة، ثم وقعت 3 حوادث اغتصاب وتم قتل 4 فتيات أخريات وفي قرية أم الشوف التابعة لمدينة حيفا أجرت وحدة من عصابة الإتسل الصهيونية تفتيشا في قافلة من اللاجئين في قرية أم الشوف فوجدت مسدساً وبندقية فأعدم الصهاينة 7 شبان اختيروا بشكل عشوائي.
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