النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376) الاثنين 30/12/2019

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

الاخبار الدولية

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

عائلة فلسطيني تجاوز الثمانين من عمره تطالب بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

الخليج الإماراتية

الاحتلال يخطط لتشييد ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية

« إسرائيل»: تضييق على السلطة وتسهيلات لـ«حماس

السلطة الفلسطينية توقع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن -

الشروق المصرية

الاخبار اللبنانية

كوتة» أولية ووعودٌ بالمزيد: العمّال الغزّيون يعودون إلى الأراضي المحتلة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الرئيس الفلسطيني: الانتخابات لن تجرى إلا بمشاركة القدس

عشراوي تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة الكيان الإسرائيلي بسبب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

بالفيديو.. الداخلية بغزة: اعتقال خلية تتبع لمخابرات السلطة رصدت الشهيد أبو العطا

القدس المحلية

ضبط مواد عطارة منتهية الصلاحية في جنين

جمعيات استيطانية تقيم متحفاً توراتياً في سلوان بالقدس

تحويل فتى للاعتقال الاداري

4 أصابات جراء حادث سير قرب يعبد

جريدة الأيام

» غزة: انخفاض واردات الإسمنت خلال 2019 بنسبة 10% مقارنة مع العام 2018

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

تقرير زراعة غزة متفائلة بارتفاع منسوب الأمطار قبل وداع الشتاء !

غزة: سفر فوج المعتمرين الثاني وغداً عودة الفوج الأول

سما نيوز

ماذا قال عن حوارات التهدئة بغزة؟.. الرئيس: لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية ..

فلسطين اليوم

أشادت بدور الأجهزة في حماية المقاومة..الجهاد: الاحتلال يتحمل مسؤولية اغتيال الشهيد أبو العطا والتنسيق الامني خنجر في ظهر المقاومة

تعود لرواتب الشهداء الأسرى الاحتلال يصادق على اقتطاع ١٥٠ مليون شيكل من اموال المقاصة الفلسطينية

بعد اهانة نتنياهو للمرة الثانية..محللون يطالبون المقاومة بأقصى درجات الحذر خشية من عمليات اغتيال

عرب 48

داخلية غزة: اعتقلنا خلية تابعة للسلطة ساهمت باغتيال أبو العطا

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

30 كانون أول (ديسمبر)

2004م توغل صهيوني في مدينة خان يونس نتج عنه 8 شهداء و 16 جريحاً وهدم 16 مترا في عملية توغل صهيوني جديدة لمدينة خانيونس ونجاة أحد قادة الجبهة الديمقراطية من محاولة اغتيال وهو القيادي طلال أبو ظريفة.

2003م مروحيّات العدو الصهيوني تنفّذ عمليّة اغتيالٍ فاشلة كانت تستهدف كادرين من كتائب القسّام في مدينة غزة ، إلا أنهما نجيا من محاولة الاغتيال ، و أدّت العمليّة إلى إصابة 11ممدنياً فلسطينياً بجراحٍ مختلفة .

1996م السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل" تتوصلان إلى اتفاق لإعادة انتشار جيش الاحتلال الصهيوني من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

1968م تأسيس جبهة التحرير العربية والتي يقودها البعثيون, ويعتبر تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي نقلة نوعية على مستوى النضال القومي العربي والوطني الفلسطيني نظراً للعلاقة الخاصة التي ربطت البعث بالقضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي ربطت الأهداف القومية في الوحدة والحرية والاشتراكية بالقضية الفلسطينية، الذي كان الحزب وما زال يؤكد على أنها القضية العربية وجوهر الصراع القومي العربي- الصهيوني.

1964م المؤتمر الصهيوني السادس والعشرون بالقدس الذي انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 30/12/1964م إلى 10/1/1965م وقد تمثل الموضوع الرئيسي الذي تمحور النقاش حوله في الشعار الذي طرحه رئيس فرع اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية وكانت مهمة هذا المؤتمر تعميق الوعي الصهيوني ونشره والمحافظة على وحدة الشعب اليهودي وتميزه واستمرار الاعتراف برسالة دولة "إسرائيل" من أجل ضمان مستقبل اليهود.

1947 م عصابة الأرغون اليهودية تقتل ثلاثة وعشرين عربياً وتجرح خمسة وسبعين آخرين في هجمات إرهابية في ضواحي حيفا.

1947م عصابة الارغون الصهيونية تلقي قنبلة على عمال فلسطينيين في مصفاة النفط في حيفا فتقتل 6 أشخاص وتجرح 42، ولكن العمال الفلسطينيين ينتقمون بقتل 41معلاماً يهودياً كانوا يعملون في مصفاة ورداً على ذلك هاجمت عصابة الهاغاناة الإرهابية بلد الشيخ قرب حيفا وقتلت 17 فلسطينياً وجرحت 33 آخرين.

1947م ألقت عصابة الارغون الصهيونية من سيارة مسرعة في القدس قنبلة انفجرت فقتلت 11معربياً واثنين من البريطانيين.