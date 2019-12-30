ليبرمان: فشلنا في إخضاع حماس على مدار 10 سنوات

القدس المحتلة - الرأي

هاجم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واتهمه بالفشل في إسقاط حكم حماس.

وقال "ليبرمان"، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على تويتر: "إن وعود نتنياهو بإسقاط حكم حماس في غزة بائت بالفشل ولم نستطع حتى الآن مواجهة حماس".

وأضاف: "10 سنوات ولم يتغير شيء، سياسية التسوية هي استسلام للإرهاب، بدلا من محاربة الإرهابيين، نتنياهو يدفع لهم رسوم الحماية".

واعتبر ليبرمان أن الاتفاقات مع حمـاس بدون إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لبيوتهم، هجومًا على القيم والأخلاق.