وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تؤكد على كفاءة وجودة التحقيق للعدل بين المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم لقاءاً توعوياً للإخلاء الآمن في حالات الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بحملة تنظيف للمربعات السكنية في حي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع مساعدات غذائية ونايلون على أسر فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية ليبرمان: فشلنا في إخضاع حماس على مدار 10 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376) الاثنين 30/12/2019 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل 134 مواطنًا من غزة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يعتزم فرض حظر التجول الليلي بالعيسوية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة متفائلة بارتفاع منسوب الأمطار قبل وداع الشتاء! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة بينهم طفلان
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع مؤسسة انتربال الدولية

التنمية الاجتماعية توزع مساعدات غذائية ونايلون على أسر فقيرة

30 كانون أول / ديسمبر 2019 10:49

التنمية الاجتماعية توزع مساعدات غذائية ونايلون على أسر فقيرة
التنمية الاجتماعية توزع مساعدات غذائية ونايلون على أسر فقيرة

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية، وللمرة الثانية ممثلة في الإدارة العامة للمديريات، ورئيس قسم الحماية الاجتماعية في مديرية غزة أ. منذر أبو العطا، وبالتعاون مع مؤسسة انتربال الدولية، طرود غذائية ونايلون على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة.

بدوره أوضح مدير مديرية غزة أن هذه المساعدة جاءت من باب التخفيف عن الأسر المحتاجة، إضافة إلى مساندة هذه الأسر ومساعدتها وقت الحاجة، مثمناً عالياً دور المؤسسات الدولية والمحلية في مساعدة الأسر المحتاجة في قطاع غزة .

من جانبها، شكرت الأسر المستفيدة الوزارة على هذه المساعدة لما لها من أثر طيب وواضح في التخفيف عنهم مساندتهم،  مطالبين بمزيد من الدعم والمساعدات التي لها الدور في إعالة هذه الأسر وسد حاجاتها الأساسية،  مع ضرورة توفير العديد من المتطلبات الحياتية لهذه الأسر.

التنمية الاجتماعية توزع مساعدات غذائية ونايلون على أسر فقيرة 81966438_161862335132890_17994641659920384_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر كسوة الشتاء لـ (1000) طفل وطفلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟