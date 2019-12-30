التنمية الاجتماعية توزع مساعدات غذائية ونايلون على أسر فقيرة

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية، وللمرة الثانية ممثلة في الإدارة العامة للمديريات، ورئيس قسم الحماية الاجتماعية في مديرية غزة أ. منذر أبو العطا، وبالتعاون مع مؤسسة انتربال الدولية، طرود غذائية ونايلون على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة.

بدوره أوضح مدير مديرية غزة أن هذه المساعدة جاءت من باب التخفيف عن الأسر المحتاجة، إضافة إلى مساندة هذه الأسر ومساعدتها وقت الحاجة، مثمناً عالياً دور المؤسسات الدولية والمحلية في مساعدة الأسر المحتاجة في قطاع غزة .

من جانبها، شكرت الأسر المستفيدة الوزارة على هذه المساعدة لما لها من أثر طيب وواضح في التخفيف عنهم مساندتهم، مطالبين بمزيد من الدعم والمساعدات التي لها الدور في إعالة هذه الأسر وسد حاجاتها الأساسية، مع ضرورة توفير العديد من المتطلبات الحياتية لهذه الأسر.