بلدية خان يونس تشرع بحملة تنظيف للمربعات السكنية في حي الأمل

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ حملة واسعة لتنظيف المربعات السكنية الواقعة في حي الأمل غربي المدينة وذلك بالتعاون مع لجنة الحي بالمنطقة.

وذكر رئيس البلدية م. علاء الدين البطة أن تنفيذ حملة النظافة للمربعات السكنية بحي الأمل جاء كأحد مخرجات الإجتماع الذي عقد مؤخرا مع لجنة الحي لتدارس مجموعة من احتياجات السكان والسبل الكفيلة لتنفيذها وفق إمكانيات البلدية المتاحة.

وبين م. البطة أن دائرة الصحة والبيئة قامت بتوجيه عدد من موظفي صناع الجمال وآليات البلدية المختلفة من أجل تنفيذ الحملة بالتعاون مع لجنة الحي والسكان الذين ساندوا عمل موظفي البلدية من خلال تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة الميدانية التي أثمرت عن نجاح أولى حملات تنظيف المربعات السكنية .

وشكر م. البطة رئيس وأعضاء لجنة الحي والسكان على دعمهم ومساندتهم لطواقم البلدية والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الحملة وتعزيز التعاون المجتمعي.

ومن جانبه شكر رئيس لجنة حي الأمل أ. محمود كلاب بلدية خان يونس وكافة العاملين فيها على تعاونهم المثمر من خلال تنظيف مربع الشهيد ابو مصعب حجاج وهو ضمن مربع سكني تخدم السكان في أفراحهم وأتراحهم، وتعتبر متنفساً للأطفال كمساحات آمنة للعب والترفيه . وأشار رئيس لجنة الحي إلى أن خطوة تنظيف المربع السكني ستكون الأولى وسيتم لاحقاً متابعة العمل في جميع المربعات بمساعدة البلدية التي لا تقصر ولا تتأخر عن تقديم كل المساعدة.