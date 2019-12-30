وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تؤكد على كفاءة وجودة التحقيق للعدل بين المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم لقاءاً توعوياً للإخلاء الآمن في حالات الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بحملة تنظيف للمربعات السكنية في حي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع مساعدات غذائية ونايلون على أسر فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية ليبرمان: فشلنا في إخضاع حماس على مدار 10 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376) الاثنين 30/12/2019 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل 134 مواطنًا من غزة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يعتزم فرض حظر التجول الليلي بالعيسوية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة متفائلة بارتفاع منسوب الأمطار قبل وداع الشتاء! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة بينهم طفلان
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تنظم لقاءاً توعوياً للإخلاء الآمن في حالات الطوارئ

30 كانون أول / ديسمبر 2019 11:15

وزارة العمل تنظم لقاءاً توعوياً للإخلاء الآمن في حالات الطوارئ
وزارة العمل تنظم لقاءاً توعوياً للإخلاء الآمن في حالات الطوارئ

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل في مديرية عمل غزة دورة بعنوان “الإخلاء والنقل الآمن في حالات الطوارئ”، وكان ذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ادارة التدريب، و بحضور عدد من موظفي المديرية ومكتب العمل oss وموظفي الإدارة العامة للتدريب المهني.
ويهدف اللقاء إلى اعداد فرق متميزة ومدربة على أسس عملية حديثة ومتطورة لتنفيذ عملية الاخلاء والانقاذ والنقل الآمن في حالات الطوارئ والخطر، والعمل على الحد من الخسائر في الارواح والممتلكات ، و رفع مستوى التصرف السليم في حالات الطوارئ .
من جهته، أكدت الوزارة على ضرورة تنفيذ مثل هذه الفعالية في كافة المؤسسات لرفع مستوى الوعي المجتمعي في التعامل مع حالات الطوارئ خاصةً أثناء الكوارث والحروب .

وزارة العمل تنظم لقاءاً توعوياً للإخلاء الآمن في حالات الطوارئ 81104034_1538959819592563_3815377001322119168_o 80780895_1538959476259264_9096328424657518592_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر كسوة الشتاء لـ (1000) طفل وطفلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟