وزارة العمل تنظم لقاءاً توعوياً للإخلاء الآمن في حالات الطوارئ

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل في مديرية عمل غزة دورة بعنوان “الإخلاء والنقل الآمن في حالات الطوارئ”، وكان ذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ادارة التدريب، و بحضور عدد من موظفي المديرية ومكتب العمل oss وموظفي الإدارة العامة للتدريب المهني.

ويهدف اللقاء إلى اعداد فرق متميزة ومدربة على أسس عملية حديثة ومتطورة لتنفيذ عملية الاخلاء والانقاذ والنقل الآمن في حالات الطوارئ والخطر، والعمل على الحد من الخسائر في الارواح والممتلكات ، و رفع مستوى التصرف السليم في حالات الطوارئ .

من جهته، أكدت الوزارة على ضرورة تنفيذ مثل هذه الفعالية في كافة المؤسسات لرفع مستوى الوعي المجتمعي في التعامل مع حالات الطوارئ خاصةً أثناء الكوارث والحروب .