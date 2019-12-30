النيابة العامة تؤكد على كفاءة وجودة التحقيق للعدل بين المواطنين

غزة- الرأي

أكد رئيسا نيابة غزة المستشار محمد شحادة، والمستشارصلاح الدريوي، ومفتشي التحقيق بالمراكز الشرطية، على تقديم أفضل الخدمات القضائية للمواطنين، وأن كفاءة وموضوعية وجودة التحقيق، تؤسس لبناء ملف جزائي يرسخ العدالة.

وبينا أنه يتم ذلك عبر تنفيذ تفويضات وتعليمات وكلاء النيابة باقتدار، داعين مفتشي التحقيق إلى تحري الموضوعية والمهنية وسلامة الإجراءات القانونية، والحيادية مع كافة أطراف القضايا؛ بما يحقق حماية الحقوق والحريات، وخلق بيئة قضائية تدعم الحقوق الدستورية وخاصة حق الدفاع، وتوفير الضمانات للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.